Učinkovito cepivo bi lahko poenostavilo organizacijo OI

Organizatorji poletnih olimpijskih iger Tokio 2020, ki so jih konec marca zaradi koronavirusne pandemije preložili na prihodnje poletje, so novico o cepivu proti bolezni covid-19 označili za "olajšanje". Kljub temu vztrajajo pri načrtovanju iger v skladu z bio-varnostnimi protokoli.

Olimpijski organizatorji so večkrat zatrdili, da cepivo proti covid-19 ni pogoj za varno izvedbo OI, ki se bodo po novem začele konec julija 2021.

Vendar pa so priznali, da bi jim učinkovito cepivo poenostavilo organizacijo tekmovanja, zato so z zadovoljstvom pospremili 90-odstotno učinkovitost poskusnega cepiva.

"Organizacijski odbor ni izključen iz družbe ... Seveda smo slišali za novico o cepivu," je na srečanju z novinarji dejal pooblaščenec za logistiko OI Hidemasa Nakamura.

"In v organizacijskem odboru se ob novici počutimo verjetno enako kot vi, imamo pozitivne občutke in olajšanje," je dejal Nakamura, a v isti sapi poudaril: "Trenutno ne razmišljamo o cepivu, ker ga še nimamo, raje smo osredotočeni na hitro in učinkovito testiranje, medsebojno razdaljo, upoštevanje ukrepov ter uspešno sodelovanje med športniki in drugimi deležniki iger."

"Mislim, da je to dovolj, da je to vse, kar potrebujemo, da pripravimo varne olimpijske igre," je dodal.

Globalni trgi so se dvignili, potem ko sta podjetji Pfizer in BioNTech sporočili, da se je njuno cepivo proti covid-19 v tretji fazi izkazalo za 90-odstotno učinkovito.

V nedeljo je Tokio sicer gostil prvo veliko mednarodno tekmovanje od koronske prekinitve, gimnastični četveroboj, ki so ga organizatorji uspešno izpeljali in s tem dokazali, da so igre možne kljub koronavirusu.

Četudi je na tekmovanju nastopilo 30 telovadcev, ki jih je v živo spremljalo 2000 gledalcev na varni medsebojni razdalji, je Nakamura dejal, da je tekma vseeno dokaz, da je možno varno organizirati olimpijske in paralimpijske igre.

"Konec koncev so olimpijske in paralimpijske igre le akumulacija vsakega tekmovanja na vsakem prizorišču, zato je dejstvo, da smo novembra mednarodno tekmo izpeljali na varen način, res ogromno sporočilo," je dejal.

Šef Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach, ki bo prihodnji teden prvič po preložitvi iger obiskal Japonsko, je dejal, da je bilo "gimnastično tekmovanje vzoren primer, da se šport tudi v času pandemije z ustreznimi ukrepi da organizirati varno".