Foto: Vitanest

Varčnost in prilagodljivost toplotnih črpalk Mitsubishi Electric

Toplotna črpalke zrak-voda Mitsubshi Electric je dobra investicija, saj deluje okolju in uporabniku prijazno, predvsem pa varčno, saj svojo moč in s tem porabo energije samodejno prilagaja nihanju zunanje temperature in nadomešča izgube toplote skozi ovoj stavbe. Funkcija Auto adapt beleži spremembe dejanske temperature v prostoru in zunanje temperature okolja. Glede na to sproti prilagaja temperaturo ogrevalne vode, ki jo pošilja v sistem. Tako dovaja samo potrebno toplotno energijo in zagotavlja optimalno temperaturo prostora.

Napredne možnosti nastavitev in upravljanja

Pri najnovejših notranjih enotah generacije E, namenjenih za pripravo ogrevalne vode, so dodane ročne nastavitve za izravnavo ciljne temperature na podlagi konstrukcije stavbe, kar omogoča prilagajanje temperature med samodejnim/normalnim/počasnim in hitrim delovanjem po željah uporabnika. Z nastavitvami delovanja se določi, kako hitro se bo toplotna črpalka odzvala na spremembe v zunanji temperaturi. Enote so opremljene s pametnim upravljalnikom na nadzorni plošči enote, kot možnost pa je mogoče izbrati brezžični upravljalnik ali upravljanje prek aplikacije v oblaku MELCloud.

Širok nabor modelov in visoka zmogljivost

Ogrevalna moč toplotnih črpalk v sklopu pomladne akcija sega od 4 do 14 kW, na razpolago je širok nabor različnih modelov in moči. Edinstvena tehnologija in kompresorji Mitsubishi Electric omogočajo, da modeli Zubadan (PUZ-SHWM) ogrevajo vse do zunanje temperature -30 stopinj Celzija, modeli Ecodan (PUZ-SWM) pa do -25 stopinj Celzija. Pri sistemih z notranjimi vodnimi enotami generacije E je najvišja temperatura pretoka na dovodu 70 stopinj Celzija (v kombinaciji z zunanjo enoto ZUBADAN) oziroma 68 stopinj Celzija (v kombinaciji z zunanjo enoto ECODAN). ZUBADAN nazivno ogrevalno moč vzdržuje do -15 stopinj Celzija zunanje temperature.

Foto: Shutterstock

Notranje enote za pripravo ogrevalne in sanitarne vode se uvrščajo v energijski razred A+ in so na razpolago z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode volumna 170, 200 ali 300 litrov ali brez. V primeru, da ima uporabnik obstoječi rezervoar sanitarne vode, se lahko odloči za stensko verzijo notranje enote, ki je namenjena le pripravi ogrevalne vode.

Nenazadnje je pomembno izpostaviti, da toplotne črpalke delujejo v sožitju z naravnim okoljem, saj iz ozračja črpajo toploto in le del energije za delovanje koristijo iz električnega omrežja. Poleg tega so varne za zdravje ljudi, saj z delovanjem ne proizvajajo nevarnega ogljikovega monoksida in dimnih plinov.

Foto: Vitanest