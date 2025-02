Kako izbrati pravo toplotno črpalko za svoj dom?

Po uvedbi novega sistema za obračunavanje omrežnine se mnogi sprašujejo, ali je toplotna črpalka sploh še gospodaren način za ogrevanje doma. A dejstvo ostaja, da so toplotne črpalke še vedno najbolj smiselna izbira za ogrevanje in hlajenje doma ter pripravo tople sanitarne vode. Preverili smo, kako izbrati pravo toplotno črpalko, s katero boste lahko največ prihranili? Če pa so tudi za vas poleg prihranka pomembni še učinkovitost, trajnostnost, dizajn in nenazadnje tudi tiho delovanje, potem smo našli idealno toplotno črpalko za vas – Daikin Altherma.

Toplotne črpalke ostajajo najbolj ugoden način ogrevanja

Foto: Daikin

Nov tarifni sistem temelji na uvedbi dveh sezon in treh različnih časovnih blokov. Cene omrežnine so tako bolj odvisne od časa uporabe in moči, kar spodbuja uporabnike k prilagajanju porabe električne energije glede na obremenitev omrežja. Kaj pa to pomeni za uporabo toplotnih črpalk?

Toplotne črpalke ostajajo ekonomsko in okoljsko upravičena izbira za ogrevanje in hlajenje domov, saj lahko z ustreznim načrtovanjem in prilagajanjem njihovega delovanja glede na časovne bloke uporabniki optimizirajo porabo energije in zmanjšajo stroške. Na primer nastavitev delovanja toplotne črpalke v časovnih blokih z nižjimi tarifami lahko pripomore k dodatnim prihrankom. Zato so take skrbi popolnoma odveč.

A kako izbrati toplotno črpalko?

Izbira zahteva skrbno načrtovanje in razumevanje tako vaših potreb kot tudi značilnosti vašega doma. Da bi vam olajšali izbiro, smo pripravili pregled ključnih kriterijev, ki jih morate upoštevati, preden se odločite za nakup.

Foto: Daikin

dizajnom, tihim delovanjem, učinkovitostjo in prilagodljivostjo. Daikin Altherma je naložba v udobje in prihranek energije. Z uporabo zraka zadovoljuje vaše potrebe po ogrevanju, hlajenju in proizvodnji sanitarne tople vode ter dosega najvišje standarde energetske učinkovitosti. Sistem je idealen za lastnike domov, ki želijo svoj tradicionalni ogrevalni sistem nadgraditi v okolju prijaznejšo in cenovno ugodnejšo rešitev ali pa iščejo idealen ogrevalni sistem za svojo novogradnjo. Toplotna črpalka Altherma se ponaša z izjemnim

Katera vrsta toplotne črpalke je najprimernejša za vaš dom?

Pomembno vprašanje pri izbiri ustrezne črpalke je, ali gre pri vašem domu za starejši objekt ali novogradnjo. Morebitni že obstoječi ogrevalni sistem je ključni dejavnik pri izbiri toplotne črpalke. Nizkotemperaturni sistemi, kot je talno gretje, so idealni za toplotne črpalke, saj delujejo pri nižjih temperaturah, kar omogoča večjo učinkovitost. Po drugi strani tradicionalni radiatorji običajno zahtevajo visokotemperaturne sisteme, kar lahko zmanjša energetsko učinkovitost toplotne črpalke.

Foto: Daikin

Daikin ponuja toplotne črpalke za novogradnje kot tudi za starejše domove ali le take, ki so posebej prilagojene za zamenjavo starih plinskih kotlov. Če iščete toplotno črpalko za starejši dom ali dom s starejšimi radiatorji, potem izberite visokotemperaturno toplotno črpalko zrak-voda. To je idealna izbira, če želite zamenjati obstoječi ogrevalni sistem in ga priključiti na starejše radiatorje.

Ob zamenjavi starega plinskega kotla izberite srednjetemperaturno toplotno črpalko zrak-voda, ki je namenjena objektom s talnim in radiatorskim ali konvektorskim ogrevanjem.

Za nove domove oziroma novogranje so najboljša izbira nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda. Gre za vsestranski sistem za udobje doma, ki najbolje deluje v novejših domovih ali domovih, ki uporabljajo sodobna ogrevalna telesa.

Napačno izbrana toplotna črpalka glede na obstoječi sistem lahko privede do visokih stroškov delovanja in nezadostnega ogrevanja.

Na primer nizkotemperaturna črpalka v kombinaciji z radiatorji ne bo mogla učinkovito ogreti prostora, kar bo povzročilo nepotrebno povečanje porabe energije in manj udobno bivanje. Zato se pred izbiro posvetujte s strokovnjaki.

Na voljo je tudi model z dvoobmočno regulacijo, ki omogoča, da z eno toplotno črpalko upravljate dve med seboj ločeni območji ali različna sistema za ogrevanje. Takšen sistem je primeren za vse, ki želite v svojem domu uporabljati tako talno gretje kot tudi radiatorje, saj so na voljo tako visoko- kot tudi srednjetemperaturne toplotne črpalke.

Si želite toplotno črpalko le za ogrevanje ali tudi za hlajenje?

Toplotne črpalke lahko delujejo tudi kot hladilni sistem, vendar to ni vedno standardna funkcija. Nekateri modeli omogočajo hlajenje s pomočjo toplotnih konvektorjev, ki so priključeni na isti sistem kot talno gretje.

Hlajenje s toplotno črpalko je idealno za tiste, ki želijo celovito rešitev za uravnavanje temperature v svojem domu. Ne glede na to, ali iščete toplotno črpalko le za ogrevanje, ogrevanje in hlajenje ali pripravo tople sanitarne vode, se lahko toplotne črpalke Daikin Altherma popolnoma prilagodijo potrebam vašega doma.

Foto: Daikin

Standard v ponudbi ostaja model "samo gretje", ki zagotavlja gretje prostorov in toplo sanitarno vodo. Z izbiro reverzibilnega modela "gretje in hlajenje" si boste zagotovili možnost menjave med načini delovanja, kar pomeni, da boste lahko način gretja poleti zamenjali z načinom hlajenja. Vse, kar potrebujete, je toplotna črpalka s konvektorji ali ustrezno talno oz. stensko cevno napeljavo.

Imate v svojem domu radi tišino?

Ob izbiri toplotne črpalke pogosto premalo upoštevamo tudi glasnost. Stalna raba posamezne naprave namreč pomeni, da bomo njeno morebitno glasno delovanje poslušali zelo pogosto. To je lahko še posebej neprijetno, če je zunanja enota nameščena v bližini okna, zaradi česar bi se morebiten ropot slišal tudi v notranjost hiše.

Če si želite enoto, ki bo delovala kar najbolj tiho, potem je za vas vsekakor primerna toplotna črpalka Daikin Altherma. Glasnost naprav se navadno meri na razdalji od enega do petih metrov, pri Daikinu pa so glasnost zunanje enote toplotne črpalke Altherma izmerili na razdalji treh metrov. Njeno delovanje je tako tiho, da je z glasnostjo 38 dBA enako ščebetanju ptic oziroma zvoku v knjižnici. V načinu nizkega zvoka pa se zvočni tlak zmanjša na polovico.

Moderen dizajn za ljubitelje estetike Naj se tudi dizajn toplotne črpalke ujema z urejenim videzom vašega doma. Toplotne črpalke Daikin ne izstopajo med konkurenco le po odličnih tehničnih lastnostih, temveč tudi po vsestranskem dizajnu, ki je toplotnim črpalkam Daikin Altherma prinesel kar dve prestižni nagradi za oblikovanje. To je še en razlog več, da se mnogi pri izbiri toplotne črpalke za svojo moderno oblikovano novogradnjo ali energetsko prenovljeno domovanje odločajo prav za to estetsko dovršeno toplotno črpalko.

Foto: Daikin

Kakšno moč toplotne črpalke izbrati?

Moč toplotne črpalke mora biti natančno prilagojena vašim potrebam. Predimenzionirana črpalka lahko povzroči neučinkovitost in višje stroške delovanja, medtem ko premalo zmogljiva črpalka ne bo mogla ustrezno ogreti vašega doma. Pri določanju zmogljivosti je treba upoštevati velikost vašega doma, izolacijo, število sob, podnebje in druge dejavnike.

Izkušen izvajalec bo izvedel natančne izračune, da bo izbrana črpalka ustrezala vašim potrebam in zagotavljala optimalno delovanje. Za nasvet se lahko obrnete na Daikinove monterje.

Subvencija do štiri tisoč evrov Ob nakupu toplotne črpalke iz linije Daikin Altherma si lahko zagotovite do štiri tisoč evrov subvencije, zaradi česar bo vrednost celotne investicije občutno nižja. Poleg Eko sklada, ki ponuja do 2.500 evrov subvencije, namreč lastno subvencijo ponuja še Daikinov sklad. Ta znaša od tisoč do 1.500 evrov. Ponudba velja za visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H HT in srednjetemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H MT. Pohitite in si zagotovite do štiri tisoč evrov subvencije.

Ne pozabite, starejši objekti potrebujejo energetsko prenovo

Ko je govora o montaži toplotne črpalke v starejši objekt, je zagotovo na mestu tudi razmislek o ustreznosti obstoječe izolacije doma, saj lahko dobro izoliran dom precej zmanjša toplotne izgube in s tem izboljša delovanje črpalke. Poleg izolacijske prenove je včasih potrebna menjava oken.

Vsekakor pa za samo montažo toplotne črpalke izberite izvajalca, ki ima ustrezne certifikate in izkušnje, saj boste z njim sodelovali tudi pri vzdrževanju sistema. Dolgoročno je zanesljiv in strokoven izvajalec ključnega pomena za učinkovitost in trajnostnost vašega sistema – pri Daikinu pa vam omogoča tudi daljše jamstvo.

Sedemletno jamstvo popolnoma brezplačno

Standardno dvoletno jamstvo lahko pri Daikinu brezplačno podaljšate na sedem let od datuma nakupa. Vse, kar morate storiti, je, da se brezplačno registrirate na portalu Stand by me, ob čemer mora biti enota toplotne črpalke seveda kupljena, montirana in zagnana pri partnerju Daikin HCE.

Ob rednem vzdrževanju vaše naprave vam nova spletna platforma Stand by me poleg podaljšanega jamstva omogoča še druge ugodnosti: podatke o svojem serviserju Daikin, kot so kontaktni podatki in delovni čas, vpogledate lahko tudi v predvidene urnike vzdrževanja z opomniki, na voljo pa imate še digitalni dnevnik za vnašanje popravil in vzdrževanj. Vsak kupec ima svojega servisnega partnerja, ki skrbi za njegovo toplotno črpalko vse od njenega zagona.