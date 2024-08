Ranjeni Srbi vnovič v ring, zvečer spektakel gostiteljev in zvezdnikov ZDA

Po težkem porazu v polfinalu olimpijskega turnirja, ko so večji del tekme vodili proti favorizirani ZDA, se bodo srbski košarkarji ob 11. uri pomerili za bronasto odličje proti Nemčiji. Veliki finale, začel se bo ob 21.30, bodo začinili košarkarji ZDA in gostitelji Francozi.

Košarkarski olimpijski turnir, tekmi za zlato in bron, 10. avgust:

Srbija je v četrtek pokazala, kako se lahko neameriška reprezentanca zoperstavi zvezdnikom iz lige NBA. Na krilih odličnega Nikole Jokića in Bogdana Bogdanovića so parali živce reprezentantom ZDA, ki so šele v zaključku, tudi po nekaterih spornih odločitvah, prišli do pričakovane uvrstitve v finale.

Srbe najprej čaka ob 11. uri obračun z Nemčijo, ki bi lahko izkoristila psihološki udarec, ki so ga prejeli Srbi. V boju za bronasto odličje bo zelo pomembna svežina.

Ob 21.30 uri bo sledil še veliki finale med gostiteljico Francijo in ZDA. Vse drugo kot zmaga Američanov bi bila velika senzacija. A se Francozi pred bučno publiko ne bodo kar tako predali.