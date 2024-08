Veliki dan: bodo Francozi ubranili zlato ali bodo Poljaki slavili po skoraj pol stoletja?

Ob 13. uri se bosta za zlato olimpijsko odličje moškega odbojkarskega turnirja pomerili branilka naslova, gostiteljica Francija, in Poljska. Bron so v petek osvojili Američani, ki so s 3:0 premagali Italijane.

V velikem finalu si bodo nasproti stali aktualni olimpijski prvaki Francozi in aktualni evropski prvaki Poljaki. Obe reprezentanci imata z olimpijskih iger eno kolajno, zlato. Galski petelini so jo osvojili pred tremi leti v Tokiu, Poljaki pa daljnega leta 1976.

Gostitelji – vodi jih nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani – so skupinski del igrali v družbi Slovencev, ki so jim do zdaj zadali edini poraz na teh igrah. V četrtfinalu jim je proti Nemcem voda že močno tekla v grlo, a so se po zaostanku z 0:2 rešili in napredovali v polfinale, v tem pa brez izgubljenega niza na kolena spravili Italijane.

Poljaki so v skupinskem delu po dveh zmagah izgubili z Italijo, v četrtfinalu so po izjemni predstavi končali slovenske upe na kolajno, v polfinalu pa po preobratu prišli v finale.

Američani so v boju za bron s 3:0 premagali Italijane. Foto: Reuters

Italijani še v drugi tekmi zapored brez dobljenega seta

Petkova tekma za bron med ZDA in Italijo je s 3:0 pripadla Američanom. Foto: Reuters V prvem nizu sta bili ekipi povsem izenačeni do 15. točke. Prvič so si prednost dveh točk priborili Italijani pri 17:15, po izenačenju na 17:17 so ZDA vodile z 19:18 in 21:20. Italijani so naredili napako pri servisu, za ZDA je točko dobil Matthew Anderson. Italija je še znižala na 23:24, Američani so imeli prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristil Torey Defalco za vodstvo v nizih.

Podobno je bilo v drugem nizu, ki je bil izenačen do končnice. Italija si je s točko Danieleja Lavie priborila 24:23, a so potem azzurri naredili napako pri servisu za 24:24. ZDA so pozneje povedle s 27:26 in 28:27, Aaron Russell je nato s točko zagotovil še vodstvo z 29:28, sledil pa je slab sprejem Italijanov v bloku in 30:28 za ZDA.

V slogu celotne tekme je potekal tudi tretji niz. V končnici so trikrat vodili Italijani, a so Američani vsakič izenačili, tudi na 24:24. Potem pa je Giovanni Sanguinetti z napako pri servisu omogočil tekmecem zaključno žogo, že prvo pa je nato izkoristil Defalco za zmago v nizu in tekmi po dobri uri in pol. Russell je za ZDA končal pri 15 točkah, 12 jih je dodal Defalco, pri Italiji pa sta se s po 17 najbolj izkazala Alessandro Michieletto in Yuri Romano.

Odbojkarski olimpijski turnir, tekmi za odličja Tekma za 3. mesto

Petek, 9. avgust Finale

Sobota, 10. avgust

