Za uvod presenečenje, derbi v skupini smrti Italijanom, Slovenci se pripravljajo na krst

Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši dve tretjeuvrščeni zasedbi.

Danes dvoboji prvega kroga potekajo v skupinah B in C. Za presenečenje so poskrbeli Nemci, ki so po pravem trilerju in petih setih na kolena spravili favorizirane Japonce. Gyorgy Grozer je k zmagi prispeval 24 točk, Anton Brehme pa 15.

V tej skupini se bosta zvečer pomerili še ZDA in Argentina.

V skupini smrti, skupini B, so se na prvi tekmi udarili aktualni svetovno prvaki Italijani in Brazilci, s 3:1 so do pomembne zmage prišli slovenski zahodni sosedi. Ob 17. uri sledi dvoboj Poljske in Egipta.

Slovenci bodo krst dočakali v nedeljo

Prvič v zgodovini bo na olimpijskih igrah nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, ki ji je žreb namenil skupino A, v kateri so gostitelji in branilci naslova Francozi, Srbi in Kanadčani. Prav zadnji bodo v nedeljo ob 21. uri prvi slovenski tekmec v Parizu.

Slovenski odbojkarji bodo olimpijsko premiero dočakali v nedeljo ob 21. uri proti Kanadi. Foto: www.alesfevzer.com

Krog favoritov za odličja je širok. "Mislim, da bo na tem turnirju celo 11 ekip, ki lahko osvojijo kolajno. Med favorite uvrščam tiste, ki so morda po nekih mojih mišljenjih še en korak pred nami. To so v tem trenutku Poljaki, Italijani, Francozi in Japonci. Pa ne gre zgolj za moj pogled, oni so na splošno objektivni favoriti tega turnirja. Potem so tu Brazilci, Američani, pa tudi Argentinci, ki so bili nazadnje bronasti na olimpijskih igrah, tu sta zelo motivirani Kanada in Srbija, pa Nemčija, ki je zelo delovna ekipa in je vedno težko igrati proti njej. Ni lahke tekme, lahkega nasprotnika," je v sobotnem intervjuju dejal kapetan Tine Urnaut.

Ob tem je dodal: "Verjamem, da bo za osvajanje kolajn treba igrati še boljšo odbojko, kot smo jo kadarkoli do zdaj, pa tudi, da smo tega sposobni. A naš prvi cilj je preboj v četrtfinale. Vse bomo naredili za to, da se tja uvrstimo. Pred tem pa se želim osredotočiti samo na tekmo s Kanado, ker bo že ta zelo pomembna."

Olimpijski odbojkarski turnir, 1. krog Sobota, 27. julij Nedelja, 28. julij

Lestvice:

Preberite še: