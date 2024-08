Slovenci pred četrtfinalom z gostitelji, veselje Nemcev in Brazilcev

Na olimpijskem odbojkarskem turnirju je na sporedu zadnji, 3. skupinski krog, ki je zadnja priložnost za lov na četrtfinalne vstopnice. Slovenci so si svojo zagotovili že pred današnjo tekmo, na kateri se bodo ob 17. uri pomerili z gostitelji in branilci naslova Francozi. Obe izbrani vrsti sta si četrtfinale že priigrali, današnji dvoboj pa bo odločal, kdo bo končal na vrhu skupine A. Od njega je tudi odvisno, s kom se bodo Slovenci v ponedeljek merili za polfinale. Danes so si četrtfinale priigrali tudi Nemci in Brazilci. Na voljo je le še ena vozovnica. V četrtfinalu so že: Slovenija, Francija, Poljska, Italija, Nemčija, ZDA in Brazilija.

Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi.

Slovenske odbojkarje, ki so že uvrščeni v četrtfinale, tekma tretjega kroga proti domačinom Francozom čaka ob 17. uri. Pomembna bo za razvrstitev, ki bo odločala o četrtfinalnih parih. Zmagovalec bo končal na prvem mestu, poraženec pa na drugem skupine A, za tretje se bosta v soboto merili Srbija in Kanada. A kaj lahko se zgodi, da še pred sobotnim srečanjem možnosti, da bi bila Srbija eno od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb, že pozno zvečer ne bodo imeli več?

Nemci in Brazilci v četrtfinale, pomemben obračun Američanov in Japoncev, proti kateremu pogledujejo tudi iz slovenske skupine

Nemci so si zagotovili četrtfinale. Foto: Reuters V skupini C so danes Nemci nadaljevali dobre predstave, Argentino premagali s 3:0 in potrdili četrtfinalno vstopnico. S katerega mesta bodo štartali v izločilne boje, še ni jasno. Južnoameriška reprezentanca pa se po tretjem porazu poslavlja od OI. Drugo tekmo skupine bodo zvečer odigrali Američani in Japonci, prvi so pri dveh zmagah, drugi pri eni, saj so jih presenetljivo ugnali Nemci.

V skupini smrti so Brazilci po porazih z Italijo in Poljsko za pomembno zmago s 3:0 premagali Egipt, ki se poslavlja od Pariza. Južnoameričani so s tem potrdili napredovanje kot ena od dveh najvišjeuvrščenih tretjih reprezentanc, saj bodo zaradi dejavnika – razmerja dobljenih in izgubljenih setov – zagotovo ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih.

Brazilsko veselje ob zmagi nad Egiptom in preboju v četrtfinale. Foto: Reuters

Četrtfinalne pare bo dala skupna lestvica izidov iz vseh treh skupin, a na dokončno lestvico bo treba počakati vse do nedelje, ko se bosta za prvo mesto v skupini B udarili aktualna svetovna prvakinja Italija in evropska prvakinja Poljska.

Pri lestvici je prvi dejavnik mesto v skupini, nato število zmag in na koncu razmerje dobljenih in izgubljenih setov.

Olimpijski odbojkarski turnir, 3. krog Petek, 2. avgust Sobota, 3. avgust

Lestvice:

