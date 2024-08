Zvezdnik na olimpijskih igrah v težkem položaju

Pred izločilnimi boji morajo ekipe na košarkarskem turnirju na olimpijskih igrah v Parizu odigrati še zadnji dvoboj skupinskega dela. In kar nekaj negotovosti je še v zraku. Se bo Giannis Antetokounmpo poslovil?

Štiri reprezentance so si že zagotovile mesto med najboljšimi štirimi. To je uspelo Kanadi, Nemčiji, Franciji in ZDA. Edina izbrana vrsta, ki bo po zadnji tekmi skupinskega dela pomahala v slovo, je Portoriko.

Iz vsake skupine namreč v četrtfinale napredujeta najboljši dve ekipi, dve najboljši tretji iz treh skupin pa bosta prav tako dobili mesto v izločilnih bojih.

Zelo zapleteno je v skupini A, kjer ima Kanada že zagotovljeno napredovanje. V najslabšem položaju so Grki na čelu z Giannisom Anteotkounmpom, ki še nimajo zmage, a imajo teoretične možnosti, da se uvrstijo v boje na izpadanje. Če želijo biti drugi, morajo premagati Avstralijo z več kot desetimi točkami, Kanada pa mora premagati Španijo. Za tretje mesto bi morali bodisi premagati Avstralijo, pri čemer bi Španija morala premagati Kanado, bodisi premagati Avstralijo, Kanada pa bi morala medtem premagati Španijo.

V skupini B sta si torej gostiteljica Francija in Nemčija že zagotovili boje za medaljo, medtem ko je odprta tekma za tretje mesto. Brazilija in Japonska se bosta v zadnjem krogu udarili med seboj. V upanju na morebitno uvrstitev v četrtfinale kot ena izmed dveh najboljših tretjih ekip, bi morala katera izmed izbranih vrst zmagati z velikansko razliko, saj imata obe za zdaj zelo slabo koš razliko.

V skupini C bodo s prvega mesta napredovali Američani, v zadnjem krogu pa se bosta Srbija in Južni Sudan pomerila za drugo mesto. Minimalno zmago potrebuje ena izmed ekip, da si zagotovi vstopnico za četrtfinale. Srbija bi najverjetneje napredovala v izločilne boje tudi tudi ob minimalnem porazu, saj ima za zdaj pozitivno koš razliko (+15), kar bo zelo pomembno pri rangiranju najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Olimpijske igre, Pariz 2024, 3. krog:

Torek, 2. avgust:

Sreda, 3. avgust:

Lestvice: