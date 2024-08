Nov dan, nove nevihte in oranžno opozorilo: popoldne močni sunki vetra, nalivi in toča

Po sončnem jutru bodo popoldne nebo prekrili oblaki. Okoli 14. ure bodo nad goratimi predeli ob meji z Avstrijo začele nastajati nevihte, ki se bodo nato počasi širile nad ravninske predele Koroške in Štajerske. Nekaj neviht bo danes nastalo tudi v osrednji Sloveniji, pozno popoldne pa se bo nevihtno dogajanje ob višinskem severozahodniku razširilo proti jugovzhodu države. Največjo težavo lahko predstavljajo močni sunki vetra, nalivi in toča, ki je lahko lokalno tudi debelejša. Zaradi možnosti močnejših neviht je agencija za okolje tudi za današnji dan prižgala oranžno opozorilo.

Danes popoldne in zvečer bodo ponekod v notranjosti Slovenije nastale močnejše nevihte. Foto: Arso

Lokalni nalivi, nevihtni piš in toča, ki je lahko debela

Glavno nevarnost bodo spet predstavljali sunki nevihtnega piša in močnejši, lahko tudi dolgotrajnejši nalivi. V kratkem času lahko pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem lahko hitro narastejo in poplavijo hudourniški vodotoki in meteorne vode.

Zelo verjetna je tudi toča, ki bo zaradi velike količine razpoložljive konvektivne potencialne energije lokalno lahko tudi precej debela.

Glavno nevihtno dogajanje se bo čez Slovenijo pomikalo med 14. in 20. uro, potem pa se bo ozračje počasi umirilo.

Kaj nas čaka za konec tedna

V večjem delu Slovenije bo tudi danes vroče s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. Še kakšno stopinjo več lahko termometri pokažejo na Goriškem in v Vipavski dolini.

Tudi jutri bo vreme spremenljivo. Več sonca bo dopoldne, več oblakov popoldne, ko lahko predvsem v severni in vzhodni Sloveniji spet nastanejo tudi nevihte. Vseeno ne pričakujemo, da bodo tako intenzivne kot včerajšnje in predvidoma današnje. V nedeljo bodo sončna obdobja nekoliko daljša, vendar lahko tu in tam še nastane kakšna nevihta.

V prvi polovici prihodnjega tedna bo v ozračju bolj stabilno. Prevladovalo bo sončno in vroče vreme. Sredi tedna se bodo temperature znova približale 35 stopinjam.