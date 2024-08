Župana Benetk preiskujejo zaradi suma korupcije

Tožilstvo zaradi suma korupcije preiskuje župana Benetk Luigija Brugnara. V ospredju preiskave so obtožbe o podkupovanju mestne uprave in zemljišče, ki ga je Brugnaro kupil pred leti, do danes pa je njegova vrednost skokovito narasla. Župan je na današnji seji mestnega sveta zavrnil vse očitke in zahteve po odstopu.