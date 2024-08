Udarec za Slovence pred spopadom z "atipičnimi" Japonci

Japoncem se bodo Slovenci danes zoperstavili brez izredno pomembnega člena ekipe Boruta Mačkovška, ki je poškodovan. Visokorasli levi zunanji rokometaš, ki je poleg napadalnega učinka tudi nepogrešljiv člen v sredini obrambe, bo dvoboj proti azijskim prvakom primoran izpustiti zaradi težav s kolenom. Po treh tekmah v šestih dneh, na katerih je dosegel 11 golov, se je pojavila oteklina, ki mu onemogoča normalno igranje, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Namesto Mačkovška bo mesto v 14-članski postavi Slovenije proti Japoncem prevzel Nik Henigman, ki je v Parizu nastopil že na uvodni tekmi. Proti Španiji je zamenjal krožnega napadalca Mateja Gabra, ki se je medtem že vrnil na igrišče in pomagal slovenski vrsti do že omenjenih izjemnih zmag.

Fizioterapevtska služba slovenske reprezentance bo vložila vse napore, da s terapijami čim prej odpravi težave slovenskega reprezentanta. Ta se bo lahko v postavo vrnil takoj, ko mu bo to dopuščalo zdravstveno stanje.

Japonci so nevarni. "Videli smo, kaj se je zgodilo na tekmi s Hrvaško."

Jure Dolenec: Na tej tekmi ne moremo bežati od vloge favorita in jo moramo dobiti. Foto: www.alesfevzer.com Slovenci so sicer po uvodnem spodrsljaju proti Španiji (22:25) na olimpijskem turnirju v Parizu prišli do dveh pomembnih zmag proti Hrvaški (31:29) in Švedski (29:24), v petek pa jih čaka še spopad z Japonsko, na katerem bi si z zmago že na stežaj odprli vrata četrtfinala. Japonci so po treh krogih še brez točk, a jo znajo tudi favoritom zagosti, če jih ti podcenjujejo, kar so na svoji koži občutili Hrvati, ki so v prvem krogu komaj prišli do zmage.

"Videli smo, kaj se je zgodilo na tekmi s Hrvaško. Tekme proti Španiji sicer nismo gledali, ampak tudi tam ni bilo lahko. Nemci pa so jih močno premagali. Taka tekma lahko gre v vse smeri. Hrvati so zaostajali že za šest golov v drugem polčasu," je na previdnost opozoril kapetan slovenske vrste Jure Dolenec, a tudi poudaril: "Seveda na tej tekmi ne moremo bežati od vloge favorita in jo moramo dobiti. Šest točk po štirih tekmah bi bilo pa nekaj, v kar je malokdo v Sloveniji verjel z izjemo nas igralcev."

"Treba se je maksimalno pripraviti, saj gre za ekipo, ki je atipična. V Evropi nimamo veliko priložnosti srečati takih reprezentanc, a imajo ogromno rokometnega znanja. Treba se bo pripraviti kot na vsako tekmo in jo vzeti maksimalno resno," je še poudaril Dolenec in tudi selektor Uroš Zorman pričakuje novo težko tekmo: "Pred turnirjem sem rekel, da imajo Švedi mogoče kakšen odstotek več možnosti, ostali pa smo nekje na 50-50. To se zdaj kaže. V obeh skupinah lahko vsi premagajo vsakega."

Naveza Janc - Vlah para mreže

Ekipa trenutno v obrambi in napadu deluje odlično. Srednji blok je čvrst in otežuje delo vsaki reprezentanci, v napadu pa sijajno deluje predvsem naveza Blaž Janc - Aleks Vlah. Na zadnjih dveh tekmah sta člana Barcelone in Aalborga, zadnjih finalistov lige prvakov, prevzela strelsko breme.

Blaž Janc in Aleks Vlah navdušujeta v napadu. Foto: www.alesfevzer.com

"Z Aleksom sva zelo povezana, igrala sva že v mlajših reprezentančnih akcijah. Dobro se razumeva na igrišču in zunaj njega. Oba sva vrhunska igralca in nekako je poezija igrati z njim," je po zmagi nad Švedsko slovenskim novinarjem razlagal Blaž Janc, Aleks Vlah pa se je tedaj že oziral k Japonski: "Japonska je povzročala težave tako Hrvaški kot Španiji, Nemčija pa jo je razbila. Mi nismo ne Hrvati, ne Španci, ne Nemci, smo Slovenci in moramo pokazati svojo igro. So ekipa, proti kateri se redko igra. So hitri in moramo jih dobro analizirati ter potrditi zadnji dve predstavi."

Andreja Leški jih je navdihnila

Rokometaše so spodbudili tudi odlični nastopi preostalih slovenskih športnikov na igrah v Parizu, sploh zlata judoistka Andreja Leški in nepremagljiva odbojkarska reprezentanca. "Vsi smo tu skupaj, žene nas dodatna energija in motivacija, ko vidiš, da nekdo osvoji kolajno. Vesel si zanje in si to še toliko bolj želiš sam. Težko je reči, da gremo kar na medaljo, a gremo na vsako tekmo, kot bi bil finale. Tako bo tudi z Japonsko. Doslej smo naredili fantastično delo, a še nismo končali," je o tem po poročanju STA povedal Vlah.

Dopolnil ga je selektor, ki si prav tako želi nekaj okoli vratu. "To je čar olimpijskih iger. V vasi rasteš skupaj, to je ena družina in drug drugemu dajemo veter v jadra. Gledal sem to zlato medaljo ... Jaz bi jo tudi imel, res je lepa. Če ne, si bom pa eno tako pozlačeno naredil doma," se je še pošalil Zorman.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 4. krog

Petek, 2. avgust:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Hrvaška 31:29 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Švedska 29:24 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

