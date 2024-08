Nov primer dopinga na olimpijskih igrah v Parizu: tokrat v grški reprezentanci

Eden od grških športnikov, ki sodelujejo na olimpijskih igrah v Parizu, je bil pozitiven na prepovedane snovi in je moral zapustiti olimpijsko vas, so danes sporočili iz grškega olimpijskega komiteja. Njegovega imena in športa, v katerem tekmuje, niso razkrili. O pozitivnem primeru dopinga je grška protidopinška agencija obvestila grško olimpijsko odpravo v Parizu v ponedeljek popoldne. To je četrti primer dopinga na igrah v Parizu.