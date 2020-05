Indija razmišlja o kandidaturi za OI 2032

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zagotovo smo zainteresirani. Trudimo se in že smo izrazili naše zanimanje," je dejal Narinder Dhruv Batra, predsednik indijskega olimpijskega komiteja.

Kot je dejal Batra, je druga možnost, da bi poskušali gostili mladinske olimpijske igre 2026.

Vendar pa se bo za kakršno koli kandidaturo najprej morala umiriti koronska kriza. "Ampak najprej premagajmo novi koronavirus. Sestati se moramo še z državnimi organi in dobiti dovoljenje zvezne vlade. Ko bomo dobili ustrezna dovoljenja, bomo znova začeli delati v tej smeri," je dejal Batra.

Letošnje OI, ki bi morale biti v Tokiu, so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na prihodnje leto. Poletne OI 2024 bo gostil Pariz, leta 2028 pa se bomo najboljši športniki zbrali v Los Angelesu.

O organizaciji iger leta 2032 razmišljata tudi Nemčija in Avstralija.

Indija je do zdaj sicer dvakrat gostila azijske igre (1951, 1982) in enkrat igre Commonwealtha (2010). Vsa tri tekmovanja je gostila prestolnica New Delhi. V drugem ogromnem indijskem mestu Mumbaju pa bo leta 2023 potekalo zasedanje Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

