To pa je hrust in pol: Islandec dvignil več kot pol tone #video

Islandski mišičnjak in filmski igralec Hafthor Bjornsson, zaslovel je po vlogi v seriji Igra prestolov, je postavil nov svetovni rekord v mrtvem dvigu. Islandec je brez težav dvignil kar 501 kilogram in postavil nov mejnik.

Bjornsson, ki ga kličejo tudi gora, kako tudi ne, saj je res videti tako, je popravil prejšnji rekord, ki ga je s 500 kilogrami držal Britanec Eddie Hall.

"Ni lepšega kot pokazati ljudem, da niso imeli prav. Mnogi so mi govorili, da to ni možno, a poglejte me,'' je po norem dosežku dejal navdušeni Bjornsson. "Sem brez besed. To je zame velika stvar," je še dodal.

