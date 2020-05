Na dobrodelnem teku Wings for life nastopilo več kot 77 tisoč ljudi

Nedeljski dobrodelni tek Wings For Life World Run je v svoji sedmi izvedbi potekal nekoliko drugače kot v preteklih letih. V 104 državah po svetu so tekli s pomočjo telefonske aplikacije. V teku za dober namen je nastopilo preko 77.000 ljudi, od tega 340 v Sloveniji, skupaj pa je bilo za fundacijo zbranih 2,8 milijona evrov.

Po vsem svetu so se tekači na nedeljsko pot podali ob 13. uri, virtualno zasledovalno vozilo pa jih je začelo loviti čez pol ure, vse seveda z enako hitrostjo. Ta se je počasi stopnjevala, dokler "ciljna črta" ni ujela vseh tekmovalcev. Najdlje sta pritekla Rusinja Nina Zarina (54,23 km) in Britanec Michael Taylor (69,92 km).

V Sloveniji sta bila najboljša Luka Kovačič z 42,35 kilometra in Tea Oberdank z 28,11 kilometra. Slovenski tekači so bili veseli sprostitve gibanja izven lastnih občin, saj so tako lahko izbrali najboljše trase za svoj tek. Med tekači so bili tudi vrhunski in nekdanji vrhunski športniki in športnice, ki jim tek ni glavna aktivnost, a se za trening in z dobrim namenom z veseljem lotijo izziva. Med njimi je bila nekdanja kraljica v alpskem smučanju, Američanka Lindsey Vonn.

Kauzer veslo zamenjal za tekaške copate

V Sloveniji je na dobrodelnem teku nastopil kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer, ki je veslo zamenjal za tekaške copate. "Tekel sem v Hrastniku proti Radečam. Hotel sem preteči malo več kot prejšnja leta. Prej namreč nikoli nisem mogel, ker smo imeli v tem času vedno tekme. Za cilj sem si zadal, da pretečem 20 km in na koncu sem ga presegel," je dejal nosilec srebrne kolajne s poletnih olimpijskih igre v Rio de Janeieru.

Nastopil je tudi Peter Kauzer. Foto: Sportida

"Tek z aplikacijo mi je ustrezal, ker najraje tečem sam. Če bi bil letos mogoč organiziran skupinski tek v Ljubljani, bi zanesljivo pretekel še več, saj ti da vzdušje množice gotovo dodatno energijo. Tek je izpeljan z dobrim namenom, najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače, zato tudi meni ni bilo težko teči, se malo potruditi in potrpeti. Sploh zadnjih par kilometrov, ko je bila kar kriza, ker je bil ves čas klanec navzgor. Radio prek aplikacije se ti oglasi za vsak kilometer, ki ga narediš, z vsakič bolj unikatnimi izjavami. Jaz sem se vmes kar nasmejal. Že ko je zasledovalno vozilo startalo, je bil zvok kot v grozljivki - ho ho ho, prihajam za tabo," je še dodal divjevodaš iz Hrastnika.

Nastopila tudi Špela Rogelj

Od znanih slovenskih športnih obrazov je nastopila tudi smučarka skakalka Špela Rogelj, ki jo je zasledovalno vozilo ujelo pri 17,06 kilometra. Na svojem Facebooku je zapisala, da je bil njen navdih Anej Doplihar, slovenski motokrosist, ki se je leta 2017 na tekmi hudo poškodoval in končal na invalidskem vozičku.

Špelo Rogelj je zasledovalno vozilo ujelo pri 17,06 kilometra. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V zadnjih tednih smo vsi doživeli omejitve v svojih osebnih življenjih, vendar se stvari izboljšujejo. Ljudje s poškodbo hrbtenjače pa se z omejitvami srečujejo vse življenje. Tudi oni sanjajo o tem, da bi dobili svojo svobodo nazaj in znova počeli stvar, ki jih imajo radi," je dejala Anita Gerhardter, izvršna direktorica neprofitne fundacije Wings For Life, katere misija je najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače, in dodala: "V nedeljo se je združilo več kot 77.000 ljudi, da bi ljudem s poškodbo hrbtenjače dali upanje."