Britanec in Rusinja bežala najdlje

Prva majska nedelja je bila rezervirana tudi za zdaj že tradicionalno tekaško preizkušnjo Wings for life. Zaradi pandemije novega koronavirusa so prireditelji tokrat tekmovanje izvedli v virtualni obliki, po vsem svetu je sodelovalo več kot 66.000 tekačev. Najdlje sta pred ciljnim vozilom bežala Rusinja Nina Zarina in Britanec Michael Taylor.

Tek Wings for life, ki poteka pod pokroviteljstvom Red Bulla, ima dve značilnosti: tekači ne tečejo do cilja, ampak jih ciljna črta v obliki ciljnega avtomobila lovi. Rezultat tako ni čas, temveč razdalja, ki jo pretečejo, preden jih avtomobil ujame in je teka konec.

Druga pa je dobrodelna nota, saj izkupiček namenjajo tistim, ki sami ne morejo teči, celoten znesek startnin namreč namenijo za raziskave zdravljenja okvar hrbtenjače.

Brez organiziranih skupinskih tekov

Zaradi letošnjih kriznih razmer je tek potekal nekoliko drugače. Še vedno so se tekači na proge podali istočasno po vsem svetu, v srednji Evropi ob 13. uri, še vedno jih je tudi lovil avtomobil. A zaradi varnostnih ukrepov tokrat ni bilo skupinskih organiziranih tekov, temveč so tekli le posamezniki, ki so v tekmovanju sodelovali s pomočjo mobilne aplikacije in virtualnega zasledovalnega vozila.

Teklo prek 66 tisoč ljudi

Lani se je teka v 72 državah po vsem svetu udeležilo več kot 120.000 tekačev. Na letošnji virtualni izvedbi je bilo po podatkih na spletni strani prireditelja teka, kjer so v živo spremljali potek tekme, natančno 66.253 sodelujočih.

V ženski konkurenci je slavila Rusinja Nina Zarina, ki je pretekla 54,2 km, Poljakinja Dominik Stelmach je premagala 51,2 km, njena rojakinja Martyna Kantor pa 50,3 km.

Tudi tokrat se je prireditve udeležil Aron Anderson. Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci pa sta najdlje zdržala Šved Aron Anderson, ki se je teka udeležil na vozičku, ter Michael Taylor. Šveda je virtualni avto ujel štiri minute prej kot Britanca, ta je tek kot zmagovalec končal po 69,9 kilometra. Anderson je pretekel 68,1 km, tretji je bil Nemec Florian Neuschwander s 63,2 km.

