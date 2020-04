Globalni tek Wings For Life bo izpeljan, a malo drugače

Letošnji globalni tek Wings For Life World Run bo zaradi pandemije potekal v spremenjeni obliki, a še vedno bo. Za dober namen se bo teklo z aplikacijo, in sicer 3. maja s štartom ob 13. uri.

Letošnji Wings For Life World Run, tek, ki po vsem svetu poteka ob istem času, sredstva, zbrana s štartninami, pa so namenjena humanitarnemu cilju, tudi letos bo, a v drugačni obliki, so sporočili organizatorji. Namesto množičnega dogodka so se odločili za tek v solo izvedbi, s pomočjo aplikacije. Sedma izvedba teka Wings For Life bo 3. maja s štartom ob 13. uri.