7. maja spet tečemo za tiste, ki tega ne morejo

Wings for Life World Run je globalno tekaško tekmovanje z jasnim sporočilom in namenom: "Tečemo za tiste, ki tega ne morejo." Letos se bo teklo že desetič, istočasno po vsem svetu, tudi na uradnem teku v Ljubljani.

V nedeljo, 7. maja, se bodo tekači z vsega sveta spet družili na teku, ki je v devetih letih od prve izvedbe zbral že 38,3 milijona dobrodelnih evrov. Vsa sredstva od startnin gredo namreč za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanja zdravila oziroma rešitve za njih.

Wings for Life World Run je tek, ki je namenjen prav vsem, ne le resnim tekačem. Vsako leto se ga udeležijo tako tisti, ki startajo na zmago, kot tisti, ki tečejo le občasno ali morda celo le na tem teku. Koncept tekmovanja je namreč tak, da ne glede na pripravljenost vsak udeleženec pride do cilja … No, pravzaprav cilj pride do udeležencev.

Na tem teku ciljna črta lovi tekače

Tekači po vsem svetu startajo istočasno in pol ure po začetku teka jim začnejo do potankosti usklajeno slediti zasledovalna vozila. Ta so opremljena z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in ves čas povezana z nadzornim središčem v Avstriji. Njihova hitrost se skozi čas teka postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro, po dveh urah vozijo s hitrostjo 18 kilometrov na uro, nato pa še nekoliko pospešijo in po štirih urah že vozijo s hitrostjo 34 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti vztrajajo, dokler ne ujamejo zadnjega tekmovalca na trasi. Ko zasledovalno vozilo ujame tekmovalca, je ta tek zaključil, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.

Resni ali zgolj občasni tekači, a vsi z istim namenom

Preživeti zabaven dan, pri tem pa narediti nekaj koristnega zase in veliko za druge, je moto večine udeležencev tega teka. Nekateri seveda startajo na zmago, drugi morda na osebni rekord, tretji bi premagali soseda … Vsi pa vedo, da z udeležbo na tem teku prispevajo tudi za dober namen.

Ko so se odprle letošnje prijave, je svojo med prvimi oddala tudi najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret. Povedala je, da ne teče pogosto, saj tek ni reden del njenih treningov, a kadar teče, teče z razlogom. Njena motivacija je Nino Batagelj, fant, ki je že dobrih deset let prikovan na invalidski voziček, a še vedno aktiven športnik. "Ko veš, da z udeležbo prispevaš za tiste, ki teči ne morejo, je razlog za prijavo jasen, ko pa ima tvoja motivacija tudi obraz in ime, je želja po sodelovanju še toliko večja."

To ve tudi legendarni veslač Peter Kauzer. Njegov idol za letošnji tek je Jernej Slivnik. Peter bo tako tekel za slovenskega paraalpskega smučarja, ki je pri petih letih doživel tragedijo, od takrat pa je prikovan na voziček. Ni se vdal in že kot otrok se je odločil, da bo smučal. Danes je eden najboljših smučarjev invalidov na svetu.

Med prijavljenimi je tudi Rebeka Dremelj, ki pravi, da sama res ni tekačica, a se je za ta tek angažirala tudi tako, da druge spodbuja k udeležbi. Ker gre za res dober namen! Njena motivacija je Nina Wabra Jakič, ki si je hrbtenico usodno poškodovala pred dvanajstimi leti v prometni nesreči. Pozitivna in nasmejana Nina je lahko vzgled mnogim, pravi Rebeka.

Fundacija Wings For Life od leta 2004

Zdravilo za poškodbe hrbtenjače pod okriljem fundacije Wings For Life sistematično iščejo od leta 2004. Takrat sta prijatelja Dietrich Mateschitz in Heinz Kinigadner fundacijo tudi ustanovila. Do takrat je bilo ciljanih raziskav resnično malo, vedno pa je primanjkovalo finančnih sredstev. Leta 2014 je fundacija začela sredstva zbirati tudi z organizacijo svetovnega teka. Anita Gerhardter, izvršna direktorica fundacije, se že veseli jubilejnega dogodka: "Ta tek je vedno nekaj posebnega, vsak lahko sodeluje in vsa sredstva, zbrana s štartninami, gredo za dober namen. Več denarja zberemo, več študij lahko podpremo in prej bomo na skupnem cilju."

Rezultati, ki veliko obetajo

Fundacija Wings For Life je do zdaj podprla 276 različnih projektov, ki so se na seznam prebili skozi strogo znanstveno sito. Trenutno jih je aktivnih 74, od leta 2022 kar 16 novih. Na tej povezavi najdete izbor sedmih, ki veliko obetajo.

"Napredek je ogromen, tu je že cela zbirka vrhunskih rezultatov, ki potrjujejo, da smo na pravi poti. Že dolgo namreč ni več vprašanje, ali bomo rešitev našli, vprašanje je le, kdaj jo bomo našli," še pove Anita Gerhardter.

