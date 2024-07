Franjo Bobinac: Zame so zmagovalci vsi slovenski olimpijci

Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac o dosežkih slovenskih športnikov pred začetkom olimpijskih iger v Parizu ne želi ugibati. Glavno pričakovanje v zvezi z igrami je bilo zanj uresničeno že z najštevilčnejšo odpravo v zgodovini samostojne države. Vsi, ki so se uvrstili na igre, so za prvega moža OKS že zmagovalci.

Slovenska olimpijska odprava letos šteje rekordnih 90 športnikov, kar je Bobinac ob predstavitvi olimpijske reprezentance v Kopru pred časom za STA označil kot izjemno.

"Pokazalo se je izredno delo športnikov in njihovih trenerjev, gre pa tudi za veliko priznanje nacionalnim panožnim športnim zvezam, iz katerih izhajajo. To je čudovit uspeh, v Tokio je odšlo 54 športnikov, letos pa smo presegli tudi do zdaj rekordne Atene, kjer je nastopilo 79 slovenskih športnikov," je povedal prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja.

Ob tem je izpostavil, da so si vsi zaslužili udeležbo na igrah: "Konkurenca je vedno večja, tako da se je vedno težje uvrstiti na igre."

Čeprav so športniki z uvrstitvijo na igre že izpolnili določene sanje, pa je prvi mož OKS prepričan, da se jih večina pri tem ne bo ustavila, ampak bo poskušala nastop kar se da izkoristiti. "Vem, da se bodo borili za najvišja mesta in bodo konkurenčni v mnogih disciplinah," je poudaril.

Foto: Reuters

O rezultatskih pričakovanjih ne želi ugibati

Vseeno pa Bobinac o rezultatskih pričakovanjih pred igrami ne želi ugibati. "Moje prvo in glavno pričakovanje je uresničeno s tem, da imamo daleč najštevilčnejšo odpravo v zgodovini. Vem pa, da bodo športniki dali vse od sebe. Želim si, da se športniki na nastop dobro pripravijo in ostanejo zdravi, ker vem, da bodo potem dali vse od sebe," je povedal.

Vsakega uspeha bo vesel, je pa tudi prepričan, da bo Slovenija slavila največje uspehe, čeprav medalj ne bo štel vnaprej. "Z veseljem bom odšel pogledat olimpijsko vas in tudi podelitve medalj, kjer verjamem, da bomo videli tudi slovenske športnike," je povedal Bobinac, ki si bo poskušal ogledati čim več slovenskih nastopov.

Ob tekmovanjih bo v francoski prestolnici tudi veliko športno-diplomatskega dogajanja, ki se ga bo udeležil. Številni dogodki bodo tudi v slovenski hiši v Parizu, katere izvedba bo, kot so danes sporočili iz OKS, največja od leta 1992.

Slovenska hiša bo namenjena promociji Slovenije v najširšem smislu, saj bo predstavljala prostor, kjer se bo šport združil s slovenskim gospodarstvom, turizmom, kulturo, znanostjo, naravno dediščino, gastronomijo. Omogočila bo mreženje gospodarstvenikom, poslovnežem, podjetnikom, politikom in kulturnikom.

