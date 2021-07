Rekordni Britanci do zlata v mešani štafeti

Za Veliko Britanijo so plavali Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy in Anna Hopkin. V cilj so prišli 1,28 sekunde pred Kitajci, Avstralci so zaostali še devet stotink več.

Brez kolajne so ostali Američani, za katere je v zadnji predaji plaval Caeleb Dressel. Trikratni dobitnik zlate kolajne v Tokiu pa ni mogel nadoknaditi velikega zaostanka za tekmeci.