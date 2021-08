V živo: Dončić in Tobey blestita, Slovenci v lovu za zgodovinsko odličje!

Slovenska moška košarkarska reprezentanca pravkar v polfinalnem obračunu olimpijskih iger v Tokiu meri moči s Francozi, z zmago pa bi samostojni Sloveniji priigrala prvo olimpijsko odličje v ekipnih športih. V današnji Sportalovi anketi (takoj za uvodom članka), v kateri smo spraševali, ali se bo v finale uvrstila Slovenija ali Francija, je 92% Slovencev v boj za zlato medaljo potisnilo našo izbrano vrsto. Kot prvi so si finalno vstopnico zagotovili favoriti košarkarskega turnirja Američani, ki so proti Avstralcem v prvem polčasu zaostajali že s 15 točkami razlike, v nadaljevanju pa vnovčili individualno kakovost in prišli do gladke in pričakovane zmage (97:78).

Polfinale: Francija : Slovenija 33:36 (27:29, -:-, -:-) 1. četrtina - Dončić in Tobey odlično sodelovala Selektor Aleksander Sekulić je začel s preverjetno začetno peterko Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Uvod sicer ni bil obetaven, potem ko je Nicolas Batum dodelil "banano" Dončiću, a je Blažič s štirimi točkami popeljal Slovenijo v vodstvo s 4:2. Zato pa je Dončić sprva skrbel za asistence in po njegovih novih v sodelovanju s Tobeyjem je bilo 9:5. Francozi so se hitro vrnili, nato pa je tudi pri doseganju točk v ospredje stopil zvezdnik naše izbrane vrste. Foto: Reuters Z dvema trojkama in še košem je pripomogel za novo vodstvo z 18:14. A je moral za kratek čas na klop, saj se je pred tem ob nerodnem padcu udaril v komolec in nekoliko krvavel. Ko ga je zdravniška služba oskrbela, ga je Sekulić nemudoma poslal nazaj na parket in še naprej je odlično sodeloval z naturaliziranim Tobeyjem, ki je bil pri vodstvu s 25:17 že pri 10 točkah. Dobrodošlo je bilo tudi to, da je drugo osebno napako dobil prvi strelec fracnoske reprezentance Evan Fournier. V zaključku prve četrtine so se Francozi vrnili. Presenetil je rezervist Timothe Luwawu Cabarrot z dvema trojkama in popeljal svojo reprezentanco do dveh točk zaostankaka (27:29) Učinek Slovencev po prvi četrtini: Dončić 10 točk (met za 3 2/6, za 2 1/2, prosti meti 2/4), 5 as., 3 sk., Tobey 10, 2 sk., Blažič 4

Učinek Francozov po prvi četrtini: Luwawu Cabarrot 8, de Colo 7, *- tekma se je začela ob 13. uri

Polfinale: Četrtek, 5. avgust:

ZDA : Avstralija 97:78 (18:24, 42:45, 74:55)

Durant 23, 9 sk., Booker 20, Holiday 11, 8 as. in sk.; Mills 15, 8 as., 5 sk., Exum 14



13.00 Francija – Slovenija Finale Sobota, 7. avgust ob 4.30

ZDA - Slovenija/Francija Tekma za 3. mesto Sobota, 7. avgust ob 13. uri

Avstralija - Slovenija/Francija

Sloveni nasproti stojijo Francozi, bronasto ekipo zadnjega svetovnega prvenstva, ki so prav tako neporaženi na olimpijskem turnirju, v predtekmovanju so med drugim presenetili prve favorite za zlato odličje, ZDA. V četrtfinalu so se Francozi uspešno otresli vztrajnih Italijanov in zmagali s 84:75.

Izbrani vrsti Slovenije in Francije sta stari znanki z evropskih košarkarskih igrišč. V zadnjih treh desetletjih sta reprezentanci odigrali že 18 medsebojnih tekem, od tega devet na velikih tekmovanjih. Skupni izkupiček je 13:5 za Francijo, od tega na evropskih prvenstvih 5:3. Zadnjo tekmo, na EuroBasketu 2017, je sicer še v skupinskem delu dobila Slovenija. Najbolj boleč poraz pa so tedaj še Tony Parker in ekipa Slovencem zadali v četrtfinalu EuroBasketa 2013 v ljubljanskih Stožicah.

V primeru uspeha v polfinalu bo Slovenija igrala v finalu, ki bo na sporedu v soboto ob 4.30 po slovenskem času, ob morebitnem porazu pa jo čaka tekma za bronasto odličje v soboto ob 13. uri.

Dober začetek Avstralcev

Na prvi tekmi dneva so Američani na koncu le strli odpor Avstralcev. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili z 32:10. Avstralci so sicer pogumno vstopili v tekmo proti favoriziranim Američanom. Ob koncu prve četrtine so imeli celo prednost osmih točk (20:12). Zadeli so štiri trojke, od tega dve Joe Ingles in eno Dante Exum ter Chris Goulding. Pri Američanih je bil z osmimi točkami pričakovano najbolj razpoložen Kevin Durant. Favoriti prvenstva so začeli bolj ležerno in preveč individualno, zato so po prvih desetih minutah razumljivo zaostajali z 18:24, niso pa še uspeli zadeti nobenega meta izza črte 7,25 metra.

Foto: Reuters

Prednost Avstralcev že 15 točk, Američani so uspeli najti priključek

Nič drugače ni bilo na začetku druge četrtine. Avstralci so še naprej igrali kolektivno, Američani neprepoznavno. Podatki deset asistenc Avstralcev, štiri Američanov, ki so imeli osem izgubljenih žog, so bili dovolj zgovorni, kdo je imel nadvlado. Po delnem izidu 8:0 in vodstvu s 15 točkami razlike (41:26) je izkušeni trener Gregg Popovich še drugič v tem delu igre vzel minuto odmora, saj igra ni stekla, kot si je želel.

Foto: Reuters

Devin Booker je s prvo zadeto trojko iz enajstih poizkusov napovedal preobrat. V zaključku prvega polčasa smo tako spremljali povsem drugačno igro Američanov, ki so zaigrali agresivneje tudi v obrambi. Pri Avstralcih je bilo videti, da so izgubili ritem, kar so igralci NBA znali izkoristiti in na odmor odšli z le tremi točkami zaostanka (42:45). S 15 točkami je bil strelsko najbolj razpoložen Durant, pri Avstralcih Exum z desetimi.

Nadaljevanje šova kapetana Duranta, priključil se mu je Booker

Američani so v slogu zaključka prvega polčasa odprli drugega. Videli smo povsem drugačno sliko. Obramba je postajala agresivnejša, v napadu pa je še naprej največ preglavic povzročal kapetan Durant, ki je s pomočjo soigralcev zrežiral delni izid 12:0 za vodstvo s 54:45.

Kapetan Kevin Durant je skrbel za polnjenje avstralskega koša. Foto: Reuters

Razigral se je tudi Booker, ki je tik pred začetkom olimpijskih iger izgubil v velikem finalu lige NBA v dresu Phoenix Suns. Hitro je prišel do 18 točk, medtem ko je bil Durant pri 23, prednost Američanov pa je bila ob vstopu v zadnjo četrtino že ogromnih +19 (74:59). Tretjo četrtino so tako dobili z rezultatom 32:10 in vrata do finala so bila na široko odprta.

V zadnji četrtini so imeli favoriti košarkarskega turnirja vajeti v svojih rokah in držali Avstralce na varni razdalji. Tako je avstralski selektor Brian Goorjian v zaključku na parket poslal rezervno postavo, saj se je zavedal, da tekmeca ne bodo mogli več ogroziti in nosilcem namenil nekaj počitka. Vendarle bo potreboval sveže sile v sobotnem boju za bronasto medaljo, medtem ko bodo Američani skušali četrtič zapored in skupno že šestnajstič priti do olimpijskega zlata.

