Rusi v polfinalni poslastici ugnali branilce naslova

Ruski odbojkarji, ki v Tokiu nastopajo pod nevtralnimi simboli z oznakami ruskega olimpijskega komiteja, so prvi finalisti olimpijskega turnirja v moški odbojki v Tokiu. V današnjem finalu so s 3:1 v nizih premagali branilce naslova iz Ria Brazilce. V sobotnem finalu za zlato se bodo pomerili z boljšim iz obračuna med Francijo in Argentino.

Rusi so zadnji naslov olimpijskih prvakov osvojili leta 2012, pred tem je nekdanja Sovjetska zveza osvojila olimpijske odbojkarske turnirje v letih 1964, 1968 in 1980.

Rusi so v Tokiu v četrtfinalu odpravili Kanado, brez izgubljenega niza. Brazilci, ki se bodo borili zgolj za bron in ne bodo ubranili naslova olimpijskega prvaka iz Ria, sicer pa so bili zlati še 1992 in 2004, so v četrtfinalu odpravili Japonce prav tako s 3:0.

Argentinci, za katere igra tudi argentinski Slovenec Cristian Poglajen, so s 3:2 odpravili Italijane, srebrne iz Ria, Francozi pa s 3:2 svetovne prvake Poljake.