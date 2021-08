Znane vse odbojkarske polfinalistke

Južna Koreja, ZDA, Srbija in Brazilija so ženske reprezentance, ki so se uvrstile v polfinale odbojkarskega olimpijskega turnirja. Srbkinje se bodo v petek ob 6. uri za mesto v finalu pomerile z Američankami, Brazilke pa ob 14. uri z Južnokorejkami.

Že pred četrtfinalom je bilo jasno, da bodo v Tokiu znane nove olimpijske prvakinje, potem ko so branilke naslova Kitajke niso prebile med najboljših osem ekip turnirja.

Južna Koreja je za preboj v polfinale po petih nizih premagala Turčijo, ZDA, ki imajo z OI pet kolajn, so brez težav s 3:0 odpravile Dominikansko republiko, s 3:0 se je končala tudi tekma med Srbkinjami, svetovnimi prvakinjami 2018 in olimpijskimi podprvakinjami izpred petih let, ter Italijankami. Na dvoboju med Ruskim olimpijskim komitejem in Brazilijo so dvakratne olimpijske prvakinje Brazilke po zaostanku z 0:1 zmagale s 3:1.

Izidi:

Južna Koreja : Turčija 3:2 (-17, 17, 26, -18, 13)

Dominikanska republika : ZDA 0:3 (-11, -20, -19)

Srbija : Italija 3:0 (21, 14, 21)

Brazilija : ROK 3:1 (-23, 21, 19, 22)

