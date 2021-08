Srebrna medalja za Slovenca vredna kot zlata

Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Rok Bračko sta na turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana by I feel Slovenia osvojila srebrno odličje. Od njiju sta bila v finalu s 14:21 in 12:21 uspešnejša Litovca Audrius Knasas in Patrikas Stankevicius.

Edina slovenska predstavnika, ki sta se na Pogačarjevem trgu borila za najvišja mesta, Alan Košenina in Rok Bračko, sta zadnji dan tekmovanja začela s polfinalno zmago nad Švedoma Martinom Appelgrenom in Alexandrom Hermannomm, od katerih sta bila pred polnimi tribunami boljša po treh nizih, z 21:16, 17:21 in 15:9.

Košenina: Nor dosežek

V velikem finalu sta naša odbojkarja na mivki zaigrala proti Litovcema Audriusu Knasasu in Patrikasu Stankeviciusu in v prvem nizu klonila s 14:21, v drugem pa sta morala tekmecema priznati premoč z 12:21 in tako osvojila srebrno odličje, njuno prvo na turnirjih svetovne serije.

Najboljši na letošnjem odbojkarskem spektaklu na mivki v slovenski prestolnici. Foto: Aleš Oblak

"Prvič sva skupaj igrala na takem turnirju in uspel nama je nor dosežek. Dejstvo, da sva prišla tako daleč, pove zadosti. Prišla sva uživat, prišla sva se zabavat in zabavat ljudi, končalo se sicer ni čisto na najboljši možni način, ampak za naju je srebrna medalja vredna toliko kot zlata," je bil kljub porazu v finalu vesel Košenina.

Litovec Stankevicius ni pričakoval tako prepričljive zmage v finalu, do katerega je bila pot zanj in za njegovega soigralca Knasasa precej težka: "Hvala lepa za čestitke. Turnir sva začela z nekaj težkimi tekmami, nato pa igrala vse bolje in bolje. Ko sva prišla igrat sem na to prelepo prizorišče, sva dala od sebe še več in se gnala do maksimalnih meja in uspelo nama je priti do rezultata, ki sva si ga želela. Hvala Ljubljani za organizacijo tega turnirja, gledalcem pa za vso podporo."

Naslov sta osvojila Litovca Audrius Knasas in Patrikas Stankevicius. Foto: Aleš Oblak

V moški konkurenci je šlo tretje mesto v roke Srboma Milošu Miliću in Lazarju Kolariću, ki sta se veselila zmage z 21:19 in 21:16 nad Švedoma Appelgrenom in Hermannomm. Na turnirju so nastopile še tri slovenske dvojice. Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak so se od nadaljnjega tekmovanja poslovili v repasažu, Tadej Boženk in Jernej Potočnik pa se nista uvrstila v izločilne boje.

Čehinji v finalu odpravili Nizozemki

V ženskem delu turnirja smo v središču Ljubljane spremljali napete obračune, žal brez slovenskih predstavnic. Tajda Lovšin in Lana Žužek, Nina Lovšin in Špela Morgan, Tjaša Jančar in Klara Kregar ter Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat se namreč iz skupinskega dela tekmovanja niso prebile v izločilne boje. Na koncu sta bili najuspešnejši Čehinji Martina Williams in Marie-Sara Stochlova, ki sta zlato odličje osvojili potem, ko sta z 21:18 in 27:25 odpravili Nizozemki Emi in Mexime van Driel.

Veselje Čehinj po osvojenem turnirju v Ljubljani. Foto: Aleš Oblak

"Tako zelo sva veseli, da nama je uspelo zmagati in zmaga nama izjemno veliko pomeni. To je najina prva skupna medalja v svetovni seriji in sploh prva za Marie. Uživali sva, prizorišče je izjemno, občinstvo glasno navija za vse ekipe in po dveh letih je to zares lepo slišati," sta povedali zmagovalki.