Slovenca na spektaklu v Ljubljani le še dva koraka do naslova

Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Rok Bračko sta zelo dobro odigrala prvi dan glavnega dela turnirja FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana by I feel Slovenia in si z dvema zmagama zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale. Košenina in Bračko, sicer v paru z Rokom Možičem tudi aktualni evropski prvak do 20 let, sta se nato za mesto v polfinalu pomerila s Čehoma Janom Dumkom in Matyasom Dzavoronokom, ki sta bila v repasažu usodna za Jana Pokeršnika in Nejca Zemljaka. Mariborčana sta prvi niz dobila z 21:19, v drugem izgubila z 18:21, nato pa z izjemno igro s 15:12 dobila tretji niz.

Košenina: Lahko premagava vsakega

Foto: OZS "Noro. Gledalci, scena, vse. Z Rokom sva prišla, da bi se imela dobro in ko uživaš, ko se dobro razumeš, rezultati pridejo sami od sebe. Igrava sproščeno, igrava dobro. Veva, zakaj sva prišla in vidiva, da lahko premagava vsakega," je bil po uvrstitvi med štiri najboljše dvojice turnirja vesel Košenina.

"Na turnir sva se prijavila, da bi pokazala najino najboljšo igro, morda zmagala kakšno tekmo. Zdaj, ko sva prišla v polfinale, pa je prvi cilj medalja, morda tudi zmaga," pa je dodal 17-letni Bračko.

Slovenska predstavnika v polfinalu čaka obračun s Švedoma Martinom Appelgrenom in Alexandrom Herrmannom, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri. Pred tem se bosta Litovca Audrius Knasas in Patrikas Stankevicius, ki sta iz nadaljnjega tekmovanja izločila Danijela Pokeršnika in Črtomirja Bošnjaka, pomerila s Srboma Milošem Milićem in Lazarjem Kolarićem.

Finale deklet ob 21. uri

Italijanki Claudia Scampoli in Margherita Bianchin sta v Ljubljanp prispeli iz Bolgarije. Foto: OZS Pri ženskah so znane vse polfinalistke. V prvem polfinalu, ki bo ob 15. uri, se bosta Čehinji Martina Williams in Marie-Sara Stochlova pomerili z Belgijkama Sarah Cools in Liso Van Den Vonder, drugo mesto v polfinalu pa si bodo uro kasneje skušale priigrati Nizozemki Mexime in Emi van Driel ter Italijanki Claudia Scampoli in Margherita Bianchin.

"Na turnir v Ljubljani sva prišli iz Sofije, kjer gledalcev ni bilo, zato sem neizmerno vesela, da sva končno lahko igrali pred polnimi tribunami. Tudi prizorišče je izjemno. Kar se tiče same igre sva z dosedanjim potekom seveda zadovoljni. Želiva si zlate medalje, a tudi, če bova osvojili srebro ali bron bo to za naju v tem trenutku lep uspeh," je po četrtfinalni zmagi dejala Bianchinova.

Polfinalnim srečanjem na Pogačarjevem trgu bodo sledile še tekme za odličja. Dekleta se bodo za bron merila ob 19. uri, finale bo ob 21. uri. Moški obračun za tretje mesto se bo začel ob 20. uri, veliki finale pa ob 22. uri.