Napetost do najtežje športne preizkušnje na televiziji Exatlon Slovenija na Planetu stopnjujemo tudi z dogodki #extrem. V nedeljo ob 21. uri bo na Planet 2 prenos turnirja svetovne serije v odbojki na mivki Ljubljana Beach Volley.

V nedeljo, 1. avgusta, se bomo na Planet 2 vklopili v dogajanje na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki, FIVB Beach Volleyball World Tour. Tekme vrhunskih tekmovalcev in tekmovalk z vsega sveta se bodo odvile na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, na Planet 2 pa bomo prenašali finalne tekme ženskih in moških dvojic, ki bodo ob 21. in ob 22. uri.

Na Planet 2 bomo lahko sicer 14. avgusta spremljali tudi vrhunec dogajanja na tekmovanju v balvanskem plezanju Triglav the Rock Ljubljana, ki bo prav tako na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

Še več razburljivega športnega dogajanja se na Planetu obeta jeseni, ko na spored prihaja Exatlon Slovenija ! V šovu se bodo na neverjetnih poligonih, kakršnih na slovenski televiziji še nismo videli, pomerili najbolj fizično zmogljivi, požrtvovalni ter predani posamezniki in posameznice. Izjemna preizkušnja se bo odvijala v Dominikanski republiki, zmagovalec in zmagovalka pa bosta na koncu poleg lovorike najboljših v prvem Exatlonu Slovenija prejela vsak 50 tisoč evrov!

