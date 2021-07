Košenina in Bračko v četrtfinalu

V Črnučah se je danes odvijal skupinski del tekmovanja turnirja svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana by I fell Slovenia, na katerem je v močni konkurenci nastopilo osem slovenskih dvojic. V četrtfinale sta se že uvrstila Alan Košenina in Rok Bračko, žal pa so brez nastopov v izločilnih bojih ostale vse štiri slovenske ženske dvojice

Po četrtkovih kvalifikacijah tekmovanja z uradnim imenom FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star, na katerih je nastopilo 31 dvojic iz 18 držav, so danes na sporedu obračuni skupinskega dela tekmovanja. Z dvema zmagama sta se v domačem taboru najbolj izkazala Košenina in Bračko, ki sta bila boljša od Čehov in Američanov ter se neposredno uvrstila v četrtfinale.

Tadej Boženk in Jernej Potočnik sta po porazih s srbsko in švedsko navezo končala nastope. Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak se bosta za uvrstitev v izločilne boje borila v poznih večernih urah, saj sta v skupinskem delu tekmovanja enkrat zmagala in enkrat izgubila, enako kot tudi Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik.

V ženskem delu tekmovanja so prav tako nastopile štiri slovenske dvojice, nobeni pa se ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat sta izgubili z Italijankama ter Belgijkama, Nina Lovšin in Špela Morgan sta najprej klonili proti Avstrijkama, odločilno tekmo pa izgubili proti kanadski dvojici. Tajda Lovšin in Lana Žužek sta nanizali poraza proti Čehinjama ter Američankama, kot zadnji pa sta tekmovanje končali Klara Kregar in Tjaša Jančar, ki sta tudi doživeli dva poraza.

Po današnjih večernih tekmah repasaža bodo v soboto na Pogačarjevem trgu najprej na sporedu ženske tekme repasaža, nato pa se bo tekmovanje nadaljevalo z moškimi četrtfinalnimi tekmami. Finalni boji bodo v nedeljo.