Sloveniji tri odličja v paraodbojki na mivki

Slovenske paraodbojkarice sede so osvojile zlato in srebro. Foto: Saša Pahić Szabo

Slovenske ekipe so se na Pogačarjevem trgu v okviru odprtega prvenstva v paraodbojki na mivki veselile treh medalj. Slovenske paraodbojkarice sede so osvojile zlato in srebro, medtem ko so njihovi kolegi v močni mednarodni konkurenci osvojili tretje mesto, so zapisali na Odbojkarski zvezi Slovenije.

Estonija in Slovenija 3 sta se uvodoma pomerili za peto mesto, uspešnejši so bili gostje. Sledila je tekma za tretje mesto, na kateri sta se pomerili Slovenija 1 in Slovenija 2. V prvem nizu je bila z 21:17 uspešnejša prva ekipa, a je v naslednjem nizu druga ekipa uprizorila preobrat in slavila z 21:15. V odločilnem nizu je prva ekipa odločno začela in ni dovolila presenečenja ter se z rezultatom 15:6 veselila bronaste kolajne.

Za Slovenijo 1 so igrali Sebastjan Osrecki, Tomi Jakša, Sašo Korun in Matic Keržan, za Slovenijo 2 pa Marko Zupančič, Marko Pokleka, Matjaž Majdič in Vaso Popadić.

Odbojkarji so bili bronasti. Foto: Saša Pahić Szabo

V ženskem delu tekmovanja sta se dve slovenski in ena hrvaška ekipa pomerili za mesto v finalu. Najprej je Slovenija 1 z 21:9 in 21:13 premagala Slovenijo 2, vendar je druga ekipa že na naslednji tekmi z 21:19 in 21:11 premagala Hrvaško. Slovenija 1 je proti hrvaški ekipi ponovno slavila z 21:9 in 21:13 ter tako poskrbela za slovenski finale, v katerem sta naši ekipi poskrbeli za zelo izenačeno predstavo.

V končnici prvega niza so Tija Vrhovnik, Lena Gabršček in Klara Vrabič nanizale nekaj odločilnih točk in slavila z 21:17. Mira Jakin, Suzana Ocepek, Senta Jeler in Jana Ferjan so se borile po svojih najboljših močeh, a so kljub temu morale priznati poraz z 21:14.

