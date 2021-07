Ljubljana bo gostila prav poseben turnir - odbojko na mivki za invalide

Ljubljana bo v prihodnjih dneh gostila turnir v odbojki na mivki za invalide. Gre za prvi tovrstni turnir v Evropi. Na tekmovanju, ki bo od 27. do 29. julija potekal v Ljubljani, se bodo predstavili tudi tuji odbojkarji. Igralke in igralci se bodo pomerili na dveh turnirjih, in sicer v odbojki na mivki sede in stoje.