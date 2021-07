V živo: Slovenci so se že sprehodili, tudi Zambija s slovenskim pridihom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na olimpijskem stadionu v Tokiu poteka slovesno odprtje 32. olimpijskih iger, ki jih do 8. avgusta gosti japonska prestolnica. Tekmovanje petih krogov bo uradno odprl japonski cesar Naruhito. Slovensko delegacijo na odprtju zastopa 27 članov, 21 športnikov in šest spremljevalcev, slovenski zastavonoši na mimohodu sta bila kajakašica Eva Terčelj in namiznoteniški igralec Bojan Tokić. Zastavo Zambije je nosila plavalka slovenskih korenin Tilka Paljk.