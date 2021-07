Novinci, pri katerih ima tudi Slovenija velike načrte

Igre 32. olimpijade so vse bližje. Slavnostno odprtje v Tokiu, kjer bomo pogrešali gledalce, bo 23. julija. Športniki se bodo v 33 športih potegovali za rekordnih 339 kolajn. Mednarodni olimpijske komite je v želji, da bi pritegnil mlajšo populacijo, v olimpijski urnik dodal pet novih športov - eden od teh se vrača po debelem desetletju. V enem imamo zelo vroče železo za odličje tudi Slovenci.

Športno plezanje

Plezalke in plezalci bodo tekmovali v kombinaciji, ki združuje hitrostno plezanje, težavnostno plezanje in balvane. Foto: Guliverimage

Začnimo pri novincu, ki bo pritegnil največ slovenske pozornosti, športnem plezanju. V nasprotju s svetovnim pokalom, v katerem plezalke in plezalci ločeno tekmujejo v treh disciplinah – balvanih, težavnostnem plezanju in hitrostnem plezanju –, bodo ob ognjenem olimpijskem krstu tekmovali v kombinaciji. Končni rezultat bo seštevek rezultatov vseh treh disciplin.

V Tokiu bo nastopilo 20 plezalk in 20 plezalcev. Slovenske barve bosta zastopali glavna kandidatinja za olimpijsko zlato Janja Garnbret in Mia Krampl.

Moški, eden od favoritov je Čeh Adam Ondra, bodo kvalifikacije začeli 3. avgusta, finale bo 5. avgusta, v ženski konkurenci pa bodo kvalifikacijski boji potekali 4. avgusta, finale pa 6. avgusta.

Karate

Tekmovalci se bodo za odličja potegovali v dveh disciplinah – kata in kumite (športna borba). Foto: Guliverimage

Karate se v olimpijski koledar vključuje v deželi, iz katere izhaja. Tekmovalci se bodo za odličja potegovali v dveh disciplinah – kata in kumite (športna borba). Slednja je razdeljena v tri težnostne kategorije.

V zibelki karateja bo nastopilo 80 športnikov (60 - kumite, 20 - kata).

Japonci si razumljivo obetajo veliko. Na olimpijskem prestolu tako na primer vidijo Ryoja Kiyuna, trikratnega svetovnega prvaka v disciplini kata. Odličja pričakujejo tudi Španci, najvidnejša španska predstavnika sta Damian Quintero in Sandra Sanchez.

Slovenija ne bo imela svojih predstavnikov.

Rolkanje

Rolkanje je prvič v programu olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Olimpijsko tekmovalno premiero bodo doživeli tudi skejterji, rolkarji. Tudi oni bodo tekmovali v dveh različnih disciplinah, v parku (park) in v uličnih preizkušnjah (street).

Pri parku je prizorišče enako kot za BMX, tekmovalci se spuščajo po izoblikovani progi, ovinkih in ob spremljavi glasbe izvajajo trike v zraku. Pri drugi disciplini pa gre za premagovanje ovir, ramp, ograj, stopnic, klopi, pri tem prikazujejo različne trike.

Veliko oči bo uprtih v komaj 13-letno britansko zvezdnico Sky Brown (park), v drugi disciplini je ena glavnih favoritinj Brazilka Leticia Bufoni, visoko kotirata tudi njeni rojakinji Pamela Rosa in Rayssa Leal ter domačinka Aori Nishimura. V moški konkurenci imajo visoka pričakovanja Američani (Heimana Reynolds, Tom Schaar, Nyjah Huston), Japonci upajo, da jih bo razveselili Yuto Horigome.

Bejzbol/softball

Bejzbol se je v olimpijski program vrnil po letu 2008. Foto: Guliverimage

Bejzbol in ženska različica softball se vračata v olimpijski program. Športnice so v softballu na olimpijskih igrah tekmovale že med letoma 1996 in 2008, bejzbolske kolajne pa so podeljevali med letoma 1992 in 2008. Zadnji olimpijski prvaki v bejzbolu so bili Južni Korejci, ki so v finalu ugnali Kubance, olimpijske prvakinje v softballu pa so v Pekingu postale Japonke.

Tako v moški kot v ženski konkurenci tega na japonskem izjemno priljubljenega športa bo tekmovalo šest reprezentanc. Bo pa kar nekaj največjih zvezd tega športa manjkalo, saj je liga MLB čez lužo v polnem pogonu.

Deskanje na valovih

Foto: Guliverimage

Za olimpijska odličja se bodo prvič borili tekmovalci v deskanju na valovih. Prizorišče bojev bo plaža Tsurigasaki, ki je okoli sto kilometrov oddaljena od olimpijskega stadiona v Tokiu.

Tako v moški kot ženski konkurenci bo nastopilo po 20 tekmovalcev, največ po dva na državo.

Favoriti prihajajo iz Avstralije, ZDA in Brazilije.