Nista bila del Gogijeve pravljice, zato še bolj uživata v Dončićevi

Zlati EuroBasket 2017 sta spremljala s cmokom v grlu, zato sta Zoran Dragić in Luka Rupnik na olimpijskih igrah v Tokiu še toliko bolj željna dokazovanja in nove reprezentančne pravljice.

Le nekaj trenutkov pred podelitvijo pokala za naslov evropskega prvaka sta tistega zgodovinskega 17. 9. 2017 Goran Dragić in Edo Murić s tribune carigrajske dvorane na parket potegnila Zorana Dragića ter mu s tem želela sporočiti, da je tudi on del zlate ekipe. Tudi zaradi tega je Zoki upodobljen na zgodovinski fotografiji na najvišji stopnički. Toda … Da, toda. Ni bil del dvanajsterice, ki se je ob vodstveni vlogi brata Gorana, ki je takrat (ne)hote Luki Dončiću tudi demonstriral, kako voditi ekipo, vpisala v zgodovino.

Zoran Dragić (drugi z leve) se je 17. 9. 2017 "prikradel" na šampionsko fotografijo Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Žal mi je bilo, da nisem bil del tiste ekipe. Lahko bi bil … Toda zaradi predhodne poškodbe nisem bil stoodstotno pripravljen. Nekako pa ne bi bilo smiselno, da bi bil kot nepripravljen del ekipe. Kolajna, ki bi jo takrat prejel, ne bi imela prave teže. Priznam, ni mi bilo vseeno. Po drugi strani pa sem bil seveda neizmerno vesel slovenske zmage. Ponosen sem tudi, da sem bil na tekmi. A vse se enkrat vrne. Nisem bil na EP 2017, a sem zdaj na OI," pravi Dragić, na zmagovitem odru EuroBasketa "slepi potnik", zdaj pa eden ključnih mož čete Aleksandra Sekulića.

Tudi Luka Rupnik ne skriva, da mu ob spremljanju doslej najlepše reprezentančne pravljice ni bilo povsem vseeno, ker zanj ni bilo mesta v ekipi. "Takrat sem nanizal dve dobri sezoni, zato mi je bilo seveda težko pri srcu, da nisem del ekipe. A ko reprezentanca postane evropski prvak, je jasno, da se je selektor odločil prav. Seveda sem bil takrat vesel zmagoslavja. Tako kot sem zdaj vesel teh trenutkov na olimpijskih igrah," je vzporednico potegnil idrijski organizator igre na začasnem delu v Ljubljani.

Foto: Guliver Image

S Španci za prvo mesto

Poleg Rupnik in Dragića so v primerjavi z EuroBasketom 2017 "novi" v reprezentanci tudi Jakob Čebašek, Gregor Hrovat in še četrti Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey, vsi po vrsti trdno odločeni, da prispevajo svoj delež k novi reprezentančni pravljici. Uvrstitev v Tokio so kot zgodovinski uspeh sicer sprejeli in si ga vtisnili v spomin in zavest, zdaj želijo svojo kožo čim dražje prodati tudi v areni Saitama, kjer so si že zagotovili mesto v četrtfinalu, v nedeljski tekmi s Španijo pa bodo lovili prvo mesto v skupini in s tem ugodnejše izhodišče.

"Kemija v ekipi je na zelo visoki ravni. To nas krasi tudi na igrišču. Trener je dobro razdelil vloge. Vsi jih spoštujemo. Zavedamo se, da je nastopanje na olimpijskih igrah za vsakega od nas velik privilegij. Tega se zavedamo. Smo pa samozavestni in gojimo tudi rezultatske apetite. To bomo poskušali pokazati tudi proti Španiji, ki je, vsaj po mojem mnenju, najboljša reprezentanca zadnjega desetletja in pol, " razmišlja Rupnik, ki priložnost v tekmi proti svetovnim prvakom vidi predvsem v visokem ritmu.

Foto: Guliver Image

Nesebična orožja

Hitra igra namreč ni pisana na kožo starejši španski zasedbi, predvsem v trenutkih igranja vsaj enega od bratov Gasol. Obenem pa je to slog, v katerem Slovenci lažje poiščejo položaj za met enega od zunanjih košarkarjev. "Večjih neznank med nami ni. Mnogi Slovenci smo igrali v španski ligi ACB. Tako kot oni poznajo Dončića, ki se je razvil v Madridu, mi poznamo njih. Pomembno je, da vztrajamo pri svoji igri. Tudi evforija, ki smo jo začutili na družbenih omrežjih, nas ni iztirila. Smo na misiji," se nedeljske tekme veseli Rupnik, zavedajoč se tudi dejstva, da lahko Luka Dončić sam poskrbi za večjo razliko kot katerokoli španski zvezdnik.

"Slovenska reprezentanca deluje tako dobro tudi zaradi tega, ker se vsak zaveda Dončićeve vodstvene vloge, vse drugo pa je podrejeno temu. Le na ta način lahko v Tokiu posežemo po dobrem rezultatu. Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu. Ne glede na to, kakšno obrambno taktiko ubere tekmec, je jasno, da bo dosegel svoje točke. Ko pa mu ne gre ali pa ko ob zgoščeni obrambi zaposli nekoga od nas, na met čakamo Prepelić, Čančar, Murić, jaz in še kdo. Imamo svoja orožja, poleg tega pa smo povsem nesebični," pa dodaja Dragić.