Argentina, kljukica. Japonska, kljukica. Naslednja je Španija. V slovenskem košarkarskem taboru na olimpijskih igrah v Tokiu so prepričani o tem, da bodo v nedeljskem obračunu premagljivi tudi svetovni prvaki. Selektor Aleksander Sekulić in igralci vidijo ključ v narekovanju hitre košarke, obenem pa se zavedajo, da je mogoče prav vse, ko na sceno stopi Luka Dončić.

Čeprav ima Slovenija v japonskem ognju še nekaj želez, pa je že zdaj jasno, da bodo olimpijske igre z letnico 2020 rezultatsko najbolj uspešne v zgodovini države. Slovencem v Tokiu lepo bero kolajn zavidajo mnoge tradicionalne velesile ali pa velikanske po številu prebivalstva. Na lestvici dobitnikov kolajn jim namreč v hrbet zrejo tudi Španci, Poljaki, Brazilci, Argentinci … Pa tudi Srbi, če se dotaknemo rivalstva iz nekdanje skupne države, ali pa Indijci, v kolikor bi radi upoštevali velikost držav.

Dodatno razsežnost pa slovenskemu sodelovanju na igrah, ki potekajo tudi v znamenju neugodnih vremenskih razmer (vročina in vlaga) ter vpetosti v ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, zaradi česar tribune samevajo, združevanje in povezovanje pa so zamenjala opozorila o socialni distanci in stalnih testiranjih, daje prisotnost košarkarske reprezentance.

Aleksander Sekulić s sodelavci pripravlja strategijo za tekmo s Španijo Foto: Anže Malovrh/STA

Ta si je po dveh všečnih in prepričljivih predstavah proti Argentini in Japonski že zagotovila napredovanje v četrtfinale. V nedeljskem obračunu zadnjega kroga skupnega dela s Španijo (10.20 po srednjeevropskem času) pa bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odločali o izhodišču pred žrebom četrtfinalnih parov. Z zmago bi si zagotovili prvo mesto ter se tako v prvi izločilni tekmi izognili najmočnejšim reprezentancam, bržčas Franciji, Avstraliji in ZDA.

Zoran Dragić in Luka Rupnik Foto: Anže Malovrh/STA Svetovni prvaki, ne po naključju

"Španci imajo izjemno ekipo. Niso kar po naključju postali svetovni prvaki. Vse se začne pri Rickyju Rubiu, ki je motor ekipe in igra v odlični formi. Osredotočiti se bomo morali nanj, ob tem pa se zavedati, da še zdaleč ni edina nevarnost. Imajo odlično zunanjo linijo in pod košem brata Gasol, ki sta tudi dobra podajalca. Imajo veliko možnosti, da kaznujejo nasprotnika," pred tekmo proti aktualnim svetovnim prvakom razmišlja Sekulić, ki še posebej neguje izjemno kemijo znotraj reprezentance.

Zdi se, da rezultatska uspešnost le še krepi dobro vzdušje. Sedmerica se ob tem dobro spominja podobnih trenutkov z zlatega EuroBakseta 2017, del ekipe pa vendarle ni pozabil niti malodušja ob neuspešnih kvalifikacijah za SP 2019. Ta zasedba po drugi strani še ne pozna poraza. Štirim skalpom v litovskim kvalifikacijah je dodala še dve olimpijski zmagi. Za tekmece vse bolj zastrašujoč je tudi pogled na statistiko. Na omenjenih šestih tekmah je namreč Slovenija, ki le dvakrat ni presegla stotice, v povprečju dosegala kar 109,7 točke, prejemala pa jih je le dobrih 80.

Slovenija ima … Dončića

Med poraženimi ekipami je bilo toliko raznolikih in tudi uveljavljenih reprezentanc, da zdaj o slovenski moči ne dvomi nihče. Tudi Španci, ki so v Tokiu premagali Japonce in Argentince. Prve z enajstimi, druge z desetimi točkami naskoka. Ob tem so ključno vlogo odigrali tradicionalni nosilci izjemno izkušene reprezentance. Ricky Rubio, Victor Claver in brata Pau ter Marc Gasol bodo tudi proti Slovencem v središčnih vlogah. Prezreti pa ne gre niti stalne nevarnosti, ki jo predstavljajo Sergiol Lull, Alex Abrines, Rudy Fernandez …

Foto: Guliver Image

Kljub uveljavljenim imenom na nasprotnih straneh pa je Slovenija v Tokiu vendarle tudi v položaju, ko lahko v večji meri razmišlja o izpostavljanju lastnih odlik kot pa o sicer obveznem omejevanju tekmečevih najmočnejših orožij. Dovolj zgovorna sta bila nastopa selektorjev Argentine in Japonske Sergia Hernandeza ter Julia Lamasa, ki sta po visokih porazih razpredala o tem, kako težko je igrati proti reprezentanci, ki ima v svojih vrstah tako izjemnega košarkarja, kot je Luka Dončić.

Ljubljančan v mogočni Saitama areni z nasmehom upravičuje status enega največjih zvezdnikov iger ter pregovorno nerešljive uganke za tekmečeve obrambe. Obenem pa se kot mojster opazovanja in predvidevanja dobro zaveda tudi kakovostne širine svojih soigralcev in jih spretno vključuje v igro ter jih, kar imajo trenerji najraje, dela boljše.

Luka Dončić Foto: Guliverimage "Z Dončićem je lahko"

"Tekmecem ni lahko. Vedo, da jih čaka eden najboljših igralec na svetu, ki bo, ne glede na vse, dal svoj delež. Hkrati bomo svoje prispevali tudi drugi. Vsak od nas je sprejel svojo vlogo. Prav zaradi tega smo tako uspešni. Vemo, da je Luka vodja. Vse smo podredili temu. Vemo pa, da v trenutkih, ko mu ne bo šlo, lahko škarje in platno prevzame nekdo drug. Je pa z Dončićem res lepo in lahko igrati. Tudi ko ima na sebi dva igralca, bo našel idealno podajo," poudarja Zoran Dragić, eden od tistih, ki so šolski primer podrejanja prvemu igralcu in ekipi, a obenem v stalnem nizkem štartu.

Z njim se strinja tudi branilec Luka Rupnik, sicer eden najtesnejši Dončićevih prijateljev. "Kemija v ekipi je res na visoki ravni. Vloge so dobro razdeljene in dobro sprejete s strani vseh. Rezultat je tu. Upam, da se bo zgodba nadaljevala. Za nas je igranje na OI velik privilegij. Toda smo tudi samozavesti in napadamo visoko uvrstitev," pravi Idrijčan v izbrani vrsti, ki proti Špancem poudarja pomembnost hitre košarke.

Foto: Guliverimage

Hitrost je velika slovenska prednost

Tudi Sekulić obljublja prav hitrost. "Pripravljeni moramo biti na različne scenarije. Verjamem, da se bodo tudi oni lotili kakšnih alternativnih obramb. Sergio Scariolo je izkušen selektor. V žepu ima kar nekaj kolajn," o tekmecu z dolžnim spoštovanjem govori slovenski selektor, ki pa verjame, da lahko Dončić in druščina s hitro igro v gostujoči tabor vnesejo precejšen nemir.

"Ko igrajo z enim od bratov Gasol, jim naša hitra igra vsekakor ne ustreza. Japonci so nakazali, na kakšen način je treba igrati proti njim. Če bomo vztrajali pri naši igri, kar pomeni, da bo žoga v napadu krožila in iskala najboljšo rešitev, smo lahko zelo nevarno," pravi Sekulić, ki kljub nizu zmag v slovenski igri vidi še kar nekaj rezerv.

"Imeli smo nekaj slabih minut na obeh tekmah na OI. Pomembno je, da v takšnih igrah najdemo pot iz krize. Imamo dolgo klop, zato se znamo pobrati. Prav zaradi tega je nasprotniku težko predvideti, kdo bo vrgel. To je naša prednost, ki da je rezultat," pravi in dodaja: "Paziti moramo na to, da tudi po priigrani prednosti ne pademo v cono udobja. Ključna bo osredotočenost. Vseh 40 minut."