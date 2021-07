Pri Dončićevem Dallasu bodo aktivni

Tržnica v ligi NBA je že zaživela z menjavami igralcev med klubi, v polni meri pa bo od 2. avgusta, ko bodo ekipe lahko začele podpisovati pogodbe s košarkarji, ki nimajo pogodbe za prihodnjo sezono.

Pri Dallas Mavericks želijo nadgraditi moštvo okoli Luke Dončića, da bi bilo bolj konkurenčno v boju za višja mesta. Želja je tudi naslov lige NBA, proti kateremu pogleduje slovenski čudežni deček.

V Teksasu imajo predvsem v načrtu podaljšati sodelovanje s Timom Haradawayjem Jr., Josh Richardson pa mora do nedelje sporočiti, ali bo ostal in sprejel plačo 11,6 milijona dolarjev, kolikor ima sicer predvideno za prihodnjo sezono. Če se bo odločil za to možnost, bo pomenilo, da bo imel Dallas več manevrskega prostora, da v svoje vrste zvabi eno od velikih imen. Med 20 in 34 milijonov dolarjev naj bi imeli na razpolago za nove košarkarje.

Če bi se Hardaway Jr. odločil za odhod, potem bi lahko v svoje vrste pripeljali še kakšno znano ime več.

Omenjajo Lowryja

In kar nekaj jih je, ki so na radarju Dallas Mavericks. V zadnjem obdobju se veliko govori o 35-letnem branilcu Kylu Lowryju, ki je leta 2019 pomagal Toronto Raptors do naslova prvaka.

Bi lahko v Dallas prišel Kyle Lowry? Foto: Getty Images

Med velikimi živinami je zanimiv Josh Collins iz Atlante, vendar bodo imeli Hawks možnost izenačiti vsakršno ponudbo, ki bo romala na njegov naslov, in ga tako zadržati v svojih vrstah. Po drugi strani je težko verjeti, da bi zapustil Atlanto, ki je v zadnji sezoni prišla do polfinala.

Za Chrisa Paula je nekako jasno, da bo kariero nadaljeval pri Phoenix Suns, tem je pomagal do velikega finala lige NBA, v katerem je moral skupaj s soigralci na koncu priznati premoč Giannisu Antetokounmpoju in soigralcem pri Milwaukee Bucks.

Veliko zanimivih imen

Lonzo Ball je naslednji v vrsti, za katerega naj bi se zanimali pri Dallasu, New York Knicks in Toronto Raptors. Sicer bodo imeli pri zdajšnjem moštvu New Orleans Pelicans možnost izenačiti ponudbo tekmecev, vendar je mogoče slišati, da naj bi zapustil zdajšnjega delodajalca.

DeMar DeRozan je od leta 2018 član San Antonio Spurs. Foto: Reuters

V ligi NBA ima veliko veljavo DeMar DeRozan, ta je član San Antonio Spurs. Zanj velja, da je košarkar za velike tekme in se v ključnih trenutkih odloči, da prevzame odgovornost na svoja pleča, vendar ni najboljši obrambni košarkar, prav tako tudi ne strelec za tri točke.

Zato pa je pri metih z razdalje izvrsten Danny Green, ki ga slovenski ljubitelji košarke zelo dobro poznajo, ko je leta 2011 igral v dresu Union Olimpije. In zanj je značilno, da se naslovi lepijo nanj. Trikrat je že stal na najvišji stopnički lige NBA – kot član San Antonio Spurs, Torontor Raptors in LA Lakers.

Potrebujejo še nekoga, ki bo znal ustvarjati igro

Krilni center Richaum Holmes je bila leta 2015 37. izbor na naboru lige NBA, v zadnjem letu pa je naredil velik preskok in v poprečju dosegal 14,2 točke, 8,3 skoka in 1,6 blokade na tekmi.

Bi lahko Dragić in Dončić združila moči tudi na klubski ravni? Že predlani je bilo veliko govora o tem. Foto: Reuters

Številni bi radi v dresu Dallasa videli kapetana zlate slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića, ta je član Miami Heat. Predlanskim je bil Gogi zelo blizu selitve v Teksas, vendar je na koncu ostal na Floridi.

Predvsem se zdi, da bi pri Dallasu potrebovali kakšnega visokega košarkarja, ki bi znal dobro pokriti raketo, hkrati pa še nekoga, ki bi znal v napadu ob Dončiću ustvarjati igro in narediti višek igralca. V zelo naporni sezoni in predvsem v končnici je to nujno zlo, saj je ritem tekem ubijalski in bo Dončić težko zmogel vse "sam".