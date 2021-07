Scariolo o Sloveniji: Kar me najbolj preseneča, ni Dončić, ampak ...

Nedelja na olimpijskih igrah bo prinesla poslastico za vse košarkarske sladokusce. Še pred nedeljskim kosilom bo namreč slovenska izbrana vrsta igrala proti Španiji za prvo mesto v skupini C. Slovenci, ki so si tako kot Španci že zagotovili mesto v četrtfinalu, se bodo ob 10.20 verjetno srečali z najvišjo oviro na olimpijskih igrah do zdaj. Šlo bo za dvoboj aktualnih evropskih in svetovnih prvakov.

O španski izbrani vrsti verjetno ne gre izgubljati besed. Ena najuspešnejših reprezentanc na svetu je do zdaj že trinajstkrat nastopila na olimpijskih igrah, trikrat so bili Španci srebrni, nazadnje leta 2012, na zadnji olimpijadi v Riu pa so leta 2016 osvojili bronasto medaljo, hkrati so varovanci Sergia Scariola aktualni svetovni prvaki. Na olimpijskih igrah so na prvih dveh tekmah tako kot Slovenci vknjižili dve zmagi, najprej so z 88:77 ugnali Japonsko, na drugi pa so po trdem boju z 81:71 odpravili še Argentino.

Poleg vprašanja, kako zaustaviti atomsko Slovenijo, pa so imeli Španci v zadnjih dneh še dodatne skrbi, saj so bili Marc Gasol, Alberto Abalde in Usman Garuba prisiljeni v polovično karanteno zaradi stika z okuženo osebo. Kljub temu bodo vsi trije španski košarkarji v nedeljo lahko zaigrali, saj lahko normalno trenirajo, le v hotelu so nastanjeni v posebnih sobah, stran od ekipe.

Španska izbrana vrsta na OI:

Xabi Lopez-Arosteugui, Pau Gasol, Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gasol, Willy Hernangomez, Usman Garuba, Alberto Abalde, Alex Abrines, Sergio Llul.

Obračun Slovenije in Španije leta 2017 na evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

"Slovenci so odigrali dve izjemni tekmi, v povprečju zmagajo za 25 točk in igrali so proti dvema ekipama, ki sta odlični. Narediti bomo morali odličen načrt in ga optimalno izvesti, hkrati pa moramo ohraniti svojo igro," je pred tekmo dejal Scariolo. "Kar me najbolj preseneča niso številke, ki jih dosega Dončić, ampak občutek, da se zdi celotna Slovenija nepremagljiva in Dončić neustavljiv," je svoje videnje o slovenski ekipi še podal španski strateg.

"Luka s slovensko reprezentanco sploh še ni izgubil tekme. To je res veliko in pomembno dejstvo. Je zmagovalec, ki vleče celotno ekipo. Verjamem, da se obeta zanimiva tekma," je dejal Scariolo, ki se zaveda težkega dela. Poleg Dončića je pred špansko ekipo še velik cilj, da zdrži hiter ritem igre, "run and gun" slog, ki ga Slovenija goji že od kvalifikacij v Litvi. Slovenci so na prvih dveh tekmah skupaj dosegli kar 234 točk. A tudi Španci stavijo na svoje adute, trikratni evropski prvaki imajo v Tokiu izjemno zasedbo.

"Seveda nas čaka težka naloga. Dobili so dve tekmi z zelo visokim povprečjem doseženih točk. Mi smo z Argentino bili hud boj, medtem ko so jo oni premagali praktično brez težav. Bomo videli, kaj lahko storimo in kakšen bo naš najboljši pristop. A ne bomo se odmikali od svojega sloga igre, ostali bomo zvesti svoji podobi," je še zatrdil Scariolo.

Obračun Dončić – Rubio

V španski ekipi je na prvih dveh tekmah izstopal novopečeni član Clevelanda 30-letni Ricky Rubio. Še posebej je blestel na tekmi z Argentino, na kateri je dosegel 26 točk, pred tem je bil prvi španski strelec tudi na tekmi z Japonsko, na kateri je zabeležil 20 točk. "Luka je eden najboljših košarkarjev na tem turnirju, sam lahko odloča tekme, čaka nas izjemno težko delo. A ekipa ni samo en igralec, to lahko rečem tudi za Slovenijo, čeprav je Dončić njihov ključni košarkar," je pred srečanjem s slovensko izbrano vrsto dejal Rubio.

Španci so po dveh krogih tako kot Slovenci še brez poraza. Foto: Guliverimage

Evropski in svetovni prvaki so do danes odigrali že dvajset medsebojnih tekem. Kar petnajst so jih dobili španski, pet pa slovenski košarkarji. Zadnji dve v kvalifikacijah za SP 2019 sta pripadli Špancem, obe ekipi pa sta takrat igrali v precej nepopolnih zasedbah. Zadnje merjenje moči v najmočnejših postavah je bilo tako polfinale evropskega prvenstva leta 2017 v Carigradu, ko je slovenska reprezentanca slavila nepozabno zmago z 92:72.

Takoj po odigranem skupinskem delu bodo organizatorji izvedli žreb četrtfinalnih parov. Prvouvrščene ekipe iz vseh treh skupin in najboljša drugouvrščena ekipa bodo v prvem bobnu, preostale štiri (dve drugouvrščeni ter dve najboljši tretjeuvrščeni) pa v drugem. Pri tem velja omeniti, da se ne moreta srečati reprezentanci, ki sta se srečali že v skupinskem delu. Prav tako je jasno, da se bo najboljša drugouvrščena ekipa iz prvega bobna pomerila z drugouvrščeno ekipo iz drugega bobna.

Preberite še: