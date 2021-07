Marc Gasol, Garuba and Abalde v polovični izolaciji zaradi stika s pozitivno osebo

Španski košarkarski reprezentanti Marc Gasol, Usman Garuba in Alberto Abalde so na olimpijskih igrah v Tokiu v polovični izolaciji, ker so bili 21. julija na letalu, na katerem je bila, kot se je izkazalo pozneje, oseba, pozitivna na koronavirus.

Kaj pomeni polovična izolacija? Vsi omenjeni košarkarji so namreč nastanjeni vsak v svoji sobi, v dvorano se morajo peljati v posebnih vozilih, dovoljeno pa jim je trenirati in igrati tekme.

V stiku z okuženo osebo so bili 21. julija, in sicer na letalu, ki je špansko ekipo pripeljalo iz Las Vegasa, kjer so imeli pripravljalno tekmo z ZDA, v Tokio. Okužena oseba na letalu ni bila del španske košarkarske delegacije. Vse odtlej so košarkarji prestali številne PCR-teste in bili vselej negativni.

Pred tremi dnevi so jih obvestili, da so bili v stiku z okuženo osebo, nemudoma so morali v polovično izolacijo. Vse do 4. avgusta bodo morali ostati v takšnem režimu, kar pa ne pomeni, da ne bodo smeli igrati na tekmah. Na delu jih bomo videli že v nedeljo ob 10.20, ko se bosta Slovenija in Španija udarili za prvo mesto v skupini.