Huda vročina zajela tudi Sapporo, maraton in hitra hoja v težavah

Severna japonska regija Hokaido naj bi maratoncem in tekmovalcem v hitri hoji na olimpijskih igrah v Tokiu ponudila hladnejše vremenske razmere, so obljubljali prireditelji. Ta čas pa se regija bori z vročinskim valom.

Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so že leta 2019 premaknili dve tekmi iz prestolnice v Sapporo, poleg tega pa start dirk zamaknili na zgodnje jutranje ure, s čimer naj bi olimpijce ubranili pred vročino in zlasti veliko vlago, s katerima se v tem obdobju spopadajo na Japonskem.

Poletne temperature v Sapporu so običajno nekoliko prijaznejše kot v Tokiu - približno pet do šest stopinj Celzija nižje, so zatrjevali tudi pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok), poroča nemška agencija dpa.

Tudi v Sapporu se spopadajo s hudo vročino. Foto: Reuters

A vendar so temperature v Sapporu te dni presegle 34 stopinj Celzija, tako vroče (od 31 do 34 stopinj) pa naj bi bilo še ves naslednji teden, ko so na igrah na sporedu tekme v maratonu in hitri hoji. V drugih mestih Hokaida je bilo še bolj vroče, v enem od mest so izmerili rekordnih 38 stopinj.

Moška tekma v hitri hoji na 20 km bo na sporedu v torek, v naslednjih nekaj dneh sledijo še ženska ter oba maratona in moška preizkušnja na 50 km v hitri hoji.

Temperature v Tokiu naj bi bile naslednji teden med 30 do 34 stopinj, tako da vročina ne popušča. V kandidaturi za igre so sicer organizatorji ob pomislekih zaradi prevelike vročine zatrdili, da ima Tokio poleti "veliko milih poletnih dni in blagega sončnega vremena" in da bodo pogoji za vse športnike "idealni".

Temperatura med nedeljskim atletskim programom v Tokiu. Foto: Reuters

Športniki in tudi organizatorji ter drugi olimpijski delavci pa imajo zaradi vročine ob veliki vlažnosti nemalo težav, četudi so ob prizorišča postavili hlajenje s paro in mrzle jopiče.

Še posebej težko je bilo teniškim igralcem, Rus Danil Medvedjev je opozoril, da "se lahko zgrudi in umre". Tudi šef OI Toshiro Muto je priznal, da se morajo tej težavi "posebej posvetiti". Dejal je, da je 30 oseb, vpetih v OI, doživelo vročinski udar oziroma dobilo "vročinsko bolezen", za katero organizatorji pravijo, da je blažja kot udar. Večinoma gre za prostovoljce in osebje iger, nihče pa ni v resnem stanju, je dodal.

