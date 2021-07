Geschke in španski maser okužena

V nemški olimpijski reprezentanci v Tokiu so zaznali prvi primer okuženega z novim koronavirusom. Petintridesetletni kolesar Simon Geschke, ki trenutno vozi za ekipo Cofidis, je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. V soboto se ne bo mogel udeležiti cestne dirke, so sporočili iz nemške delegacije, poroča tiskovna agencija dpa.

Španski olimpijski komite pa je sporočil, da je bil maser španske kolesarske ekipe v petek, na predvečer moške cestne dirke na igrah v Tokiu, pozitiven na testu na novi koronavirus, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsi člani reprezentance so opravili test in so bili negativni ter bodo lahko tekmovali v soboto," so še sporočili.

Cestna dirka bo potekala na 234 km progi na pobočjih gore Fuji. Alejandro Valverde je vodja španske ekipe.

Ta primer pozitivnega na okužbo s covidom-19 je bil prvi, ki je prizadel špansko delegacijo v Tokiu.

Na cestni vožnji kolesarjev bodo pričakovanja slovenske javnosti zelo velika. Tadej Pogačar in Primož Roglič sodita v sam vrh favoritov.