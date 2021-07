Vse več okužb med češkimi olimpijci: brez OI kolesar in odbojkarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okužbo s koronavirusom so v četrtek potrdili pri igralki odbojke na mivki Marketi Slukovi. Na testu za koronavirusno okužbo so bili doslej pozitivni tudi njen mož in trener Simon Nausch ter igralec odbojke na mivki Ondrej Perušič.

Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili pri šestih članih češke olimpijske delegacije, od tega pri štirih športnikih. Med njimi je tudi kolesar Schlegel, ki je trenutno v karanteni in bo tako ostal brez možnosti nastopa na sobotni cestni dirki.

