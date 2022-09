Znano, kje bodo Slovenci branili evropsko srebro

Naslednje evropsko odbojkarsko prvenstvo za moške bo potekalo od 28. avgusta do 16. septembra 2023 v Italiji, Severni Makedoniji, Bolgariji in Izraelu, je sporočila Evropska odbojkarska zveza (Cev), poroča tiskovna agencija Tanjug iz Srbije.

Četrtfinala bodo potekala v Italiji in Bolgariji, polfinala in tekmi za medalji pa v Italiji.

Poleg organizatorjev predtekmovalnih turnirjev bodo na prvenstvu igrale Slovenija, Poljska, Srbija, Nizozemska, Nemčija, Češka, Francija, Ukrajina, Turčija, Finska, Belgija, Portugalska, Grčija, Španija, Romunija, Švica, Danska, Črna gora in Estonija.

Cev je danes objavil tudi gostitelje EP za ženske (od 15. avgusta do 3. septembra 2023). To so Belgija, Nemčija, Italija in Estonija.

Četrtfinale bodo igrali v Belgiji in Italiji, zaključni boji pa bodo v Belgiji.

Poleg domačinov bodo nastopile Slovenija, Srbija, Turčija, Nizozemska, Poljska, Francija, Švedska, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Ukrajina, Slovaška, BiH, Grčija, Španija, Romunija, Madžarska, Finska in Azerbajdžan.

Žreb predtekmovalnih skupin za obe prvenstvi bo 16. novembra v Neaplju. Reprezentance bodo razdeljene v šestčlanske skupine, v izločilne boje pa bodo napredovale po štiri najboljše iz vsake skupine.

Preberite še: