Zdaj so na vrsti še odbojkarice

Po moškem odbojkarskem svetovnem prvenstvu, na katerem je s četrtim mestom vidno vlogo igrala tudi Slovenija, se bodo od petka, 23. septembra, za kolajne borile še najboljše ženske reprezentance. Tudi ženske bosta gostili dve državi, in sicer Poljska in Nizozemska. Slovenske ekipe na prvenstvu, na katerem bo naslov branila Srbija, ne bo.

Srbija, ki je leta 2018 v finalu premagala Italijo, bo tudi letos med favoriti, a strokovnjaki več možnosti pripisujejo drugim ekipam. V prvi vrsti Italijankam, evropskim prvakinjam, ki bodo poskušale ponoviti moški uspeh in se v zgodovino vpisati kot prva reprezentanca po Sovjetski zvezi (1952 in 1960), ki bi isto leto kot moški kolegi postala svetovni prvak. Italijani od lani že imajo oba evropska naslova.

Italijankam optimizem veča uspeh v letošnji ligi narodov, ki so jo osvojile prvič. Doslej so bile svetovne prvakinje le enkrat, in sicer pred dvajsetimi leti v Nemčiji. Glavno orožje Italijank bo zagotovo Paola Egonu, ki pa bo imela dobro pomoč v številnih drugih igralkah, v prvi vrsti prav tako odlične napadalke Alessie Gennari.

"Naše dejavnosti smo to poletje načrtovali tako, da bo ekipa prišla na svetovno prvenstvo v najboljši fizični in tehnični formi. Zelo se zavedamo svojega potenciala, a na koncu je pomembno, kaj pokažemo na igrišču," je pred prvenstvom dejal selektor Davide Mazzanti.

Med favoritinje spadajo tudi Američanke, Brazilke, Turkinje, Kitajke in pa tudi obe ekipi držav gostiteljic. Sistem tekmovanja sicer ni enak kot pri moških, a vseeno nekoliko favorizira domači ekipi, ki bosta tako prvi oziroma drugi nosilki. Nizozemska doslej na svetovnih prvenstvih še nima kolajne, najbližje je bila pred štirimi leti, ko je izgubila mali finale proti Kitajski, Poljska pa ima eno srebrno in dve bronasti, a zadnjo je osvojila leta 1962.

Največ kolajn in tudi naslovov ima Sovjetska zveza, prvak je bila petkrat, njene naslednice Rusije, dvakratne zmagovalke, zaradi znanih razlogov letos na prvenstvu ne bo. Japonska in Kuba imata tri naslove, ZDA, Italija in Srbija pa enega.

Reprezentance so na prvenstvu razdeljene v štiri predtekmovalne skupine po šest skupin, najboljše štiri bodo napredovale v osmino finala. V skupini A so Nizozemska, Italija, Belgija, Portoriko, Kamerun in Kenija, v skupini B Poljska, Turčija, Dominikanska republika, Južna Koreja, Tajska in Hrvaška, v skupini C ZDA, Srbija, Nemčija, Bolgarija, Kanada in Kazahstan, v skupini D pa Brazilija, Kitajska, Japonska, Kolumbija, Argentina in Češka.

Tekme bodo potekale v Arnhemu, Rotterdamu, Apeldoornu, Gdansku, Lodzu in Gliwicah.