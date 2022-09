Veliko priznanje za slovenskega odbojkarskega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gheorghe Cretu, slovenski odbojkarski selektor, je dobil veliko priznanje. To je še en dokaz, za kako kakovostnega trenerja gre. Bo ostal slovenski selektor? Foto: Reuters

🏐 Selektor slovenske moške reprezentance Gheorghe Cretu je bil na slavnostni gala prireditvi @CEVolleyball v Bruslju izbran za najboljšega trenerja leta 2022! Čestitke, Gianni! 🏐 pic.twitter.com/Er5ZS9FQA0 — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) September 17, 2022

Gheorghe Cretu, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu s slovensko odbojkarsko reprezentanco osvojil 4. mesto, je dobil veliko priznanje, potem ko so ga ob žrebu lige prvakov izbrali za najboljšega trenerja po izboru CEV.

Za Romunom je izjemna klubska sezona, s poljsko Zakso je osvojil ligo prvakov, postal je še poljski prvak in poljski pokalni zmagovalec. Po koncu službovanja pri Zaksi, ki je v prihodnji sezoni ne bo več vodil, je le 18 dni pred svetovnim prvenstvom sprejel slovenski izziv in z našo izbrano vrsto spisal zgodovino - četrto mesto na SP.

To je samo še ena potrditev, za kako kakovostnega odbojkarskega trenerja gre. Še vedno pa ni znana njegova prihodnost v slovenski reprezentanci. Kot je dejal, se bo o selektorski vlogi odločil v miru in ne pod vplivom čustev.

V ženski konkurenci je bil izbran Giovanni Guidetti

Za trenerja v ženski konkurenci je bil izbran Giovanni Guidetti, ki je VakifBank vodil do lovorike v ligi prvakinj.

Za igralca leta sta bila izbrana Kamil Semeniuk in Isabelle Haak. V ženski konkurenci v odbojki na mivki sta igralki leta postali Švicarki Tanja Hüberli in Nina Brunner, v moški pa Norvežana Anders Mol in Christian Sørum, še tretjič zapored je najboljši trener Kåre Mol.