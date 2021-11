Znani so četrtfinalni pari Pokala Slovenije

V četrtfinale tekmovanja za Pokal Slovenije se je pri ženskah uvrstilo osem ekip. Odbojkarice Ankarana so prepričljivo odpravile Formis II, Calcit Volley II je moral priznati premoč ATK Grosuplju, OD Krim I je pred domačimi navijači s 3:1 premagal Prevalje, ŽOK Ljutomer pa ni imel možnosti proti aktualnim branilkam pokalne lovorike, odbojkaricam Nove KBM Branik. Tudi SIP Šempeter je bil v gosteh pri ŽOK Triglavu iz Kranja premočan nasprotnik, Braslovče niso bile kos Luki Koper. V Novi Gorici sta se srečala GEN-I Volley in TPV Volley NM, boljše so bile Primorke. Obračun med Calcit Volleyjem in Formisom, ki smo ga spremljali v Kamniku, se je končal v prid slovenskih prvakinj.

Te se bodo za uvrstitev v polfinale pomerile z Ankaranom, prva tekma bo 30. novembra, povratna pa 2. decembra. Drugi četrtfinalni par, ki ga je določil današnji žreb v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, tvorita OD Krim I in Luka Koper, medtem ko se bodo odbojkarice Nove KBM Branik v četrtfinalu srečale z GEN-I Volleyjem. Na zaključni turnir najboljše četverice se bo uvrstil še zmagovalec dvoboja med ekipama ATK Grosuplje in SIP Šempeter.

Pa moški?

V osmini finala Pokala Slovenije za moške smo prav tako spremljali osem obračunov. Najbolj napeto je bilo na Brezovici, kjer so aktualni pokalni zmagovalci, odbojkarji Calcit Volleyja, šele po petih nizih strli odpor Špan Brezovice. V Murski Soboti se je Panvita Pomgrad srečala z Radenci, po pričakovanjih so bili boljši domači. Z zmagama nad KEKOOpremo Žužemberk in Šoštanjem Topolšico sta se v četrtfinale uvrstila Hiša na kolesih Triglav in Salonit Anhovo. ACH Volley Ljubljana je slavil na gostovanju pri Korvolley Mislinji, Merkur Maribor je doma odpravil Fužinar Sij Metal Ravne, Slovenska Bistrica pa je na domačem parketu pričakovano klonila proti Črnučam. SIP Šempeter je moral po hudem boju na koncu le priznati premoč Krki.

Žreb četrtfinalnih parov je prinesel obračun med Calcit Volleyjem in Črnučami, med seboj pa se bosta pomerila tudi Panvita Pomgrad in Merkur Maribor. Za tretje mesto v polfinalu se bosta udarila ACH Volley Ljubljana in Hiša na kolesih Triglav, zadnji četrtfinalni par pa tvorita Krka in Salonit Anhovo. Odbojkarji bodo prvo tekmo igrali 24. novembra, drugo pa 8. oz. 15. decembra, odvisno od razporeda tekem v evropskih pokalih.

Zaključni turnir najboljše četverice za ženske bo 20. in 21. decembra, moški se bodo med seboj merili 21. in 22. decembra. Organizator bo znan do konca meseca, sporočajo z Odbojkarske zveze Slovenije.

