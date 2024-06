Slovenci odštevajo ure do boja za polfinale

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri igrala četrtfinale lige narodov proti Argentini. Če bodo varovanci Gheorgheja Cretuja zmagali, se bodo v sobotnem večernem polfinalu (20.00) pomerili z Japonci, ki so jih v tej sezoni do zdaj edini premagali. Že ob 17. uri se bosta za napredovanje v boje za odličja pomerili Italija in Francija. Zmagovalca v polfinalu čakajo gostitelji Poljaki, ki so izločili Brazilce.

Pred slovenskimi odbojkarji je zaključno dejanje prvega dela reprezentančne sezone. Po treh odigranih turnirjih lige narodov v Turčiji, na Japonskem in v Ljubljani so z 11 zmagami in zgolj enim porazom redni del končali na prvem mestu. A zdaj se vse začenja znova.

V Lodžu namreč na izločanje nastopa najboljša osmerica rednega dela, lansko lovoriko v ligi narodov pa branijo gostitelji Poljaki. Ti so v sredo izgubili prvi niz proti Brazilcem, nato pa dobili naslednje tri in tekmece izločili. V polfinalu na svojega tekmeca čakajo tudi Japonci, ki so v sredo s 3:0 premagali Kanadčane.

Pred tednom 3:0 za Slovence, a ...

Azijska reprezentanca se bo za finale pomerila z zmagovalcem večernega četrtfinala med Slovenci in Argentinci. Reprezentanci sta se pretekli teden srečali v sklopu lige narodov v Stožicah, kjer so gostitelji zmagali s 3:0.

"Pred nami je finalni turnir. Vemo, da je bila pot do sem zelo težka, čeprav izkupiček 11 zmag in enega poraza mogoče ne kaže na to. A že od začetka smo zelo trdo delali in dosegli ta želeni rezultat. Najprej smo si priigrali vstopnico za Pariz, nato še finalni turnir, ki je bil nekako skrita želja, seveda poleg tega, da smo želeli zmagati na čim več tekmah. Zdaj je vse to za nami, prihaja tisti težji del in tekme na izločanje. Že prva bo zelo težka. Argentince smo v Ljubljani že premagali, a vemo, da se bodo na nas še bolje pripravili, in pričakujem zelo zelo težko tekmo," pred večernim srečanjem pravi srednji bloker Alen Pajenk.

Jani Kovačič pred zaključnim turnirjem (Video: STA):

V lovu za prvim odličjem

Če bodo Slovenci uspešni, bodo v soboto igrali polfinale z Japonci, v nedeljo pa tekmo za odličje, ki ga v ligi narodov še niso osvojili. Ko so leta 2021 prvič nastopili v tem tekmovanju, so v Riminiju zasedli četrto mesto, leta 2022 se na zaključni turnir niso uvrstili, lani pa so v četrtfinalu priznali premoč Japoncem.

Poljaki čakajo zmagovalca med Italijani in Francozi

Še pred večernim dvobojem si bosta nasproti stali aktualna svetovna prvakinja Italija in olimpijska prvakinja Francija. Zmagovalec se bo pomeril s Poljaki.

Zmagovalec lige narodov bo prejel denarno nagrado milijon evrov.

Liga narodov, četrtfinale, Lodž Petek 28. junij Četrtek 27. junij