Slovenci začeli priprave na EP: Cilji so jasni, a pot do tja je dolga #video

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta je v Kranjski Gori začela s pripravami na septembrsko evropsko prvenstvo, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija. Aktualni evropski podprvaki ciljev ne skrivajo. "Če želimo preseči dosežka iz leta 2015 in 2019, nam ostane le še eno odličje, ki ga doslej nismo osvojili, in to je zlato. Imamo samo en cilj in to je prvo mesto," pravi prosti igralec Jani Kovačič.

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki je junija navduševala v odbojkarski ligi narodov (prebila se je na zaključni turnir in med svetovno smetano končala na četrtem mestu), je nova pomembna reprezentančna akcija.

Po mesecu tekmovalnega premora so se odbojkarji zbrali na pripravah za septembrsko evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili naslov evropskih podprvakov iz leta 2019, ko so v Stožicah skrbeli za veliko evforijo, v Parizu pa v finalu klonili proti Srbiji. To je bilo drugo srebro z EP za slovenske odbojkarje, do prvega so prišli leta 2015.

Slovenski odbojkarji so začeli priprave na septembrsko evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili naslov evropskih podprvakov. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Za uvod proti gostiteljem

Četa italijanskega stratega Alberta Giulianija bo prvenstvo stare celine začela 3. septembra, ko se bo v Ostravi pomerila z gostiteljico Češko, v okviru obračunov skupine C pa se bo srečala še s Črno Goro, Belorusijo, Bolgarijo in Italijo.

V našem taboru, ki je v Kranjski Gori začel priprave, ne skrivajo, da si po dveh drugih mestih želijo še stopničko višje do naslova evropskih prvakov, a se po drugi strani zavedajo, da jih čaka težka naloga.

"Cilji so jasni. Če želimo preseči dosežka iz leta 2015 in 2019, nam ostane le še eno odličje, ki ga doslej nismo osvojili, in to je zlato. Imamo samo en cilj in to je prvo mesto, vendar je pot do tja dolga," pravi Jani Kovačič. Foto: FIVB

Kovačič: Cilji so jasni

"Včeraj in danes smo se reprezentanti zbrali ter imeli tudi že pogovor s selektorjem. Cilji so jasni. Če želimo preseči dosežka iz leta 2015 in 2019, nam ostane le še eno odličje, ki ga doslej nismo osvojili, in to je zlato. Imamo samo en cilj in to je prvo mesto, vendar je pot do tja dolga. Imamo še mesec dni priprav, čakajo nas padci in vzponi, ampak moramo držati skupaj in pokazati, da sodimo na sam vrh," je o ciljih spregovoril prosti igralec Jani Kovačič.

Jani Kovačič o ciljih na EP:

Čebulj: Najprej se je treba prilagoditi, priti nazaj v našo preteklo formo

Tudi reprezentančni sprejemalec Klemen Čebulj ambicij ne skriva: "Mislim, da so ambicije reprezentance in tudi vsakega posameznega odbojkarja, ki se je udeležil teh priprav, visoke. Sedaj je najpomembnejša fizična priprava, da pridemo nazaj v tekmovalno formo, vsaj glede fitnesa in kondicije. Seveda smo bili aktivni tudi v vmesnem času, sam nisem kaj dosti poležaval, vseeno pa je po enem mesecu premora sedaj to nekaj povsem drugega. Vsekakor se je treba spet adaptirati, nekako priti nazaj v našo preteklo formo in jo stopnjevati do začetka in potem tudi na samem evropskem prvenstvu."

Gasparini napovedal reprezentančno slovo, Štern bo izpustil uvodne treninge Mitja Gasparini je napovedal konec reprezentančne kariere. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Giuliani kot vselej tudi tokrat ni imel težav z odpovedmi, saj so se njegovemu vabilu odzvali prav vsi odbojkarji s seznama. V primerjavi z zasedbo, ki je nastopila v Ligi narodov, dresa z državnim grbom ne bo oblekel le dolgoletni reprezentančni korektor Mitja Gasparini, ki je napovedal slovo od izbrane vrste, prvih nekaj treningov pa bo zaradi očetovstva izpustil Tonček Štern.

"Zelo smo motivirani, da ostanemo pri vrhu lestvice. Nimamo veliko časa za priprave, a verjamem, da ga bo dovolj, saj smo tudi v preteklosti znali stopnjevati svojo formo tudi med samim prvenstvom," je ob začetku priprav povedal selektor slovenske izbrane vrste. Foto: FIVB

"Zelo smo motivirani, da ostanemo pri vrhu lestvice"

"Veseli smo, da lahko začetek priprav na EuroVolley opravljamo v Kranjski Gori. Zaslužili smo si ta premor, saj so fantje v ligi narodov opravili izjemno delo. A zdaj moramo misliti na evropsko prvenstvo. Zelo smo motivirani, da ostanemo pri vrhu lestvice. Nimamo veliko časa za priprave, a verjamem, da ga bo dovolj, saj smo tudi v preteklosti znali stopnjevati svojo formo tudi med samim prvenstvom," je ob začetku priprav povedal selektor slovenske izbrane vrste.

Tine Urnaut o pripravah na EP:

"Zelo smo veseli, da smo spet zbrani, in zelo smo motivirani, da na Češkem pokažemo najboljšo odbojko, kar jo znamo igrati." Foto: FIVB

Tudi kapetan Tine Urnaut je prepričan, da Slovenija znova lahko poseže po najvišjih mestih, a je za zdaj osredotočen le na pripravljalno obdobje: "Zelo smo veseli, da smo spet zbrani, in zelo smo motivirani, da na Češkem pokažemo najboljšo odbojko, kar jo znamo igrati. Videli bomo, kam nas bo to popeljalo. Edini cilj teh priprav je, da iz dneva v dan poskušamo dati od sebe maksimum in izboljšamo našo formo. Seveda se bo najprej treba telesno dobro pripraviti, saj je mesec dni brez odbojke kar dolgo obdobje. Treba se bo vrniti v ritem in se uigrati. Poskušali bomo izkoristiti vsak trening, da treniramo najboljše, kar je mogoče in tako napredujemo."

Pred odhodom na EP še v Ukrajino

Odbojkarji bodo prvi del priprav opravili v Kranjski Gori, nato pa 19. avgusta odpotovali na pripravljalni turnir v Ukrajino, kjer se bodo pomerili z Bolgarijo, Srbijo in Ukrajino.

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka – Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora – Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija – Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija – Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija – Slovenija