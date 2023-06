V evropskih pokalih v odbojki osem slovenskih predstavnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska odbojkarska federacija je sporočila, da bo imela Slovenija v sezoni 2023/24 v evropskih pokalih na voljo šest mest, štiri pri ženskah in dve pri moških, za nastope v evropski konkurenci se je sicer prijavilo osem slovenskih klubov.

Slovenske prvake, odbojkarje ACH Volleyja Ljubljana, bo v novi evropski sezoni možno znova spremljati v elitni ligi prvakov, v kateri se bodo uvodoma predstavili v skupinskem delu tekmovanja.

Odbojkarice OK Kamnik (Calcit Volley), ki so v minuli sezoni še četrtič zaporedoma postale državne prvakinje, se bodo za uvrstitev v ligo prvakinj borile v kvalifikacijah.

V evropskem pokalu CEV bo v sezoni 2023/24 igrala le mariborska OK Nova KBM Branik, za nastope na drugi kakovostni ravni pod okriljem evropske odbojkarske federacije pa se je prijavil tudi OK Merkur Maribor, ki se želi dokazovati na višji kakovostni ravni, a bodo morali Mariborčani počakati na objavo morebitnih prostih mest.

V pokalu izziva, CEV Challenge, bodo pri ženskah nastopile odbojkarice OK Gorica (GEN-I Volley), ki so v minuli sezoni v državnem prvenstvu osvojile srebrno odličje, pri moških pa se bodo v boj za najvišja mesta podali slovenski podprvaki, odbojkarji Calcit Volleyja.

Prijavo za nastopanje v pokalu CEV Challenge so oddali še v OK Triglav Kranj (Hiša na kolesih Triglav) in ŠK Pomurje Deset (Panvita Pomgrad), a bodo imeli pravico nastopa le, če bo na voljo dovolj prostih mest.

Preberite še: