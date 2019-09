Že dolgo ga nismo videli tako besnega #video

"V tekmo nismo vstopili tako, kot bi morali. Igra v obrambi je v odbojki tako kot nekakšen termometer in pokazatelj, koliko si ekipa želi zmagati. Makedonci so bili v tem elementu veliko boljši od nas, na podlagi tega pa so bili bolj agresivni in pogumni tudi v napadu," je kapetan Tine Urnaut okrcal napačen pristop in željo po zmagi slovenske reprezentance, ki na četrti tekmi EuroVolleyja izgubila proti Severni Makedoniji. Kot rojen zmagovalec je priznal, da je zelo razočaran in jezen. Vsi, ki ga že dalj časa spremljamo, lahko povemo, da ga že dolgo nismo videli tako razjarjenega.

Slovenci na domačem EuroVolleyju niso več neporaženi. Pred tem so na treh dozdajšnjih tekmah izgubili le niz, proti Severni Makedoniji, ki je sploh prvič na tako velikem tekmovanju, pa so povsem nepričakovano odigrali slabo in tekmecu dovolili, da v štirih nizih v Stožicah utiša več kot šest tisoč glavo množico.

"Makedonci so veliko bolje branili od nas. Veliko bolj so si želeli igrati. In kot sem rekel, če se dobro braniš, je vse lažje tudi v napadu. Niso imeli kaj izgubit in so vsako žogo napadali kot po učbeniku. To se je pokazalo tudi na koncu četrtega niza, ko imeli štiri zaključne žoge za zmago in niti ene nismo izkoristili, na drugi strani pa so gostje tvegali, udarjali na vso moč in na koncu zmagali," se je po nekaj enobesednih odgovorih vendarle malce razgovoril jezni kapetan.

Ni želel odgovoriti na vprašanje

Urnaut je na prvih treh tekmah na turnirju odigral v celoti, selektor Alberto Giuliani pa ga je kljub ponedeljkovem prostem dnevu pustil na klopi. Vse z razlogom, da mu privarčuje moči za obračun z Rusijo. Na vprašanje, če je imel kaj pomislekov, glede te selektorjeve odločitve, ni želel odgovoriti, je pa potrdil stavek obrnil malce drugače: "Vsi, od prvega do zadnjega, smo pripravljeni pomagati ekipi do zmage in igrati najboljše mogoče."

Selektor je kapetana v igro poslal v tretjem nizu, ko so Makedonci že vodili z 2:0 v nizih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lahko Turki še prehitijo Slovenijo? Lahko, a potreben bi bil čudež. Po slovenskem porazu v boju za drugo mesto ostajajo tudi Turki, ki bi moral na zadnji tekmi s 3:0 v nizih premagati Fince, ob tem pa Slovenci z 0:3 kloniti proti Rusiji. Nato bi odločal količnik osvojenih in izgubljenih točk, kjer imajo pred zadnjo tekmo Slovenci pozitivno bilanco (+55), Turki pa negativno (-15). To je v moderni odbojki na eni sami tekmi nemogoče nadoknaditi. Razen, če se zgodi čudež, ki pa se ne bo. Že turška zmaga v treh nizih nad Finci je zelo vprašljiva. Turki imajo še vedno teoretične možnosti za uvrstitev na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Primer čudeža: Turčija : Finska 3:0 (25:15, 25:15, 25:15); Slovenija : Rusija 0:3 (14:25, 10:25, 10:25)



Slovenci bodo v skupini C tako zasedli prvo ali drugo mesto, v osmini finala se bodo tako pomerili s tretjouvrščeno ekipo v skupini A Bolgarijo ali četrtouvrščeno Portugalsko, ki jo za konec čaka le še obračun s skromno Romunijo.

Ostajajo v boju za prvo mesto, a ...

Povsem nepričakovan poraz zagotovo ne bo najboljša popotnica pred sklepno tekmo skupinskega dela z Rusijo. "Edina pozitivna stran tega poraza je, da še vedno lahko osvojimo prvo mesto v skupini. S tem si nismo zaprli vrat, a že danes naš čaka nova tekma, kjer bomo skušali pokazati povsem drugačnem obraz in pustiti srce na igrišču," je proti ruskim odbojkarjem obljubil boj do zadnjega atoma moči. To je tudi edino logično, saj v Stožice prihaja kar 11.250 navijačev, ki jih slovenski navijači nikakor nočejo pustiti na cedilu.

Veliko makedonsko slavje sredi Stožic:

... Rusijo morajo pasti s 3:0 ali 3:1

A če je poraz le moral priti, je to veliko bolje, da se je zgodil zdaj, kot pa v izločilnih bojih, saj tam popravnega izpita ni več. Po drugi strani pa kljub makedonski klofuti Slovenci ostajajo v boju za prvo mesto. A za ta podvig bo treba branilce evropskega naslova premagati s 3:0 ali 3:1. "O rezultatu ne razmišljamo, ker nimam pravega smisla. Razmišljati moramo le o nas samih in naši igri, le to je tisto, ki ti omogoča, da na igrišču res pokažemo igro, ki smo jo večjih del uvodnih treh tekem," se ni želel v preračunavanja spustiti slovenski kapetan.

Stožice bodo na obračunu z Rusi nabite do zadnjega kotička. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski odbojkarji se bodo z neporaženo Rusi udarili ob 17.30. "Gre za fizično izjemno dominantno ekipo. Imajo veliko mladih igralcev. Do zdaj so igrali le toliko, kot je bilo potrebno, zato težko govorim o njihovo moči. Nihče jih še ni stisnil v kot. Bomo videli," je še za konec dodal Urnaut.

