Urnaut: Če ne bi bilo rezerv, bi vedno zmagovali

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco ta konec tedna v Ukrajini čaka močan pripravljalni turnir, ki bo dal odgovore na to, kaj morajo do evropskega prvenstva, kjer bodo branili srebrno odličje, slovenski odbojkarji še izpiliti. Kot pravi kapetan Tine Urnaut, rezerve vedno so, tudi če zmaguješ.

Odbojkarji so po odličnih predstavah v premiernem nastopu v ligi narodov imeli nekaj počitka, konec julija pa so se znova zbrali z mislijo, da se kar najbolje pripravijo na prihajajoče evropsko prvenstvo.

"Vedno lahko igraš boljše"

Foto: CEV Kot pravi kapetan Tine Urnaut, je liga narodov le še lep spomin, zdaj pa imajo pred seboj že nove cilje: "V ligi narodov smo dosegli odličen rezultat, gre za lep spomin, to pa je tudi vse. Malo smo si odpočili. Tu smo, da damo vse od sebe in poskušamo igrati čim boljšo odbojko ter izboljšati vse, kar lahko, da bomo res pustili vse na igrišču. Od kvalitete naše odbojke pa bo odvisno, kako bomo igrali."

Dvaintridesetletnik poudarja, da rezerve vedno obstajajo, zato jim bo za piljenje forme in malenkosti prav prišel tudi pripravljalni turnir. "Če ne bi bilo rezerv, bi vedno zmagovali, pa še takrat ne vedno. Vedno lahko igraš bolje. Naredili smo lepo zgodbo, ampak ko greš na naslednjo tekmo, to ne pomeni nič. Zmaga tisti, ki na dan tekme najbolje igra, nepomembno je, kar je bilo prej," je jasen Korošec, ki o ciljih na EP, kjer bo Slovenija branila srebrno odličje z domačega prvenstva, ne želi preveč govoriti: "Ciljamo na današnji trening, vsak dan gremo posebej. Osredotočati se moramo nase in na eno tekmo na dan. Kadarkoli smo drugače razmišljali, smo se opekli, tudi na domačem prvenstvu."

Po treh pripravljalnih tekmah s Hrvaško, na katerih so Slovenci dvakrat zmagali, enkrat pa je bilo neodločeno, zdaj sledi močnejši pripravljalni turnir, na katerem se bodo merili z Ukrajino, Srbijo in Bolgarijo, s katero se bo Slovenija udarila tudi v skupinskem delu EP.

"Še veliko se da izboljšati"

Foto: FIVB "Prvi del priprav smo oddelali odlično. Na tekmah proti Hrvatom smo videli, da nam do želene forme še manjka nekaj, zato je ta turnir zelo dobrodošel, da vidimo, kje smo in kaj nam še manjka. Sta pa do prvenstva še dva tedna in da se še veliko izboljšati," je prepričan podajalec Gregor Ropret.

Kaj pa je cilj pripravljalnega turnirja? "Vedno je cilj zmaga, ko stopimo na igrišče. Bodo pa tekme zelo koristne, ker bomo odigrali tri močne tekme proti močnim nasprotnikom in bomo morali biti vsak dan zbrani," o miselnosti, s katero se podajajo v Ukrajino, pravi kapetan Urnaut.

Kar nekaj reprezentanc je tekmovalo tako v ligi narodov kot na OI, zdaj pa jih čaka še EP. "Kljub temu, da bi si vsi želeli igrati na olimpijskih igrah, si težko predstavljam, kako bi našli motivacijo in energijo po ligi narodov in OI še za EP. Mi smo lahko malo spočili telo in glavo in zdaj spet startali na polno," o morebitni prednosti tega, da Slovenije ni bilo v Tokiu, razmišlja Ropret.

Po dolgem času brez Gasparinija

Se je pa od zadnjega zbora od reprezentance poslovil Mitja Gasparini, ki ga bodo soigralci močno pogrešali. "Pozna se, da Gasparinija ni. On je več kot 15 let to ekipo držal skupaj. Če pa lahko Mitja skače ob sedmih zjutraj, lahko tudi mi. Je pa vsega enkrat konec. Staramo se in navaditi se bo treba na to, da starejši gredo in mlajši pridejo. Mislim, da imamo dovolj izkušenih igralcev, ki bodo stopili v njegove čevlje," še dodaja Ropret.

Mitja Gasparini se je poslovil od igranja v dresu z državnim grbom. Foto: Grega Valančič / Sportida

Odbojkarji v Ukrajino potujejo v četrtek, prva tekma pa jih čaka v petek proti Srbiji.

Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 1. septembra, bo potekalo v štirih državah: na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Slovenci bodo skupinski del igrali v skupini B na Češkem, prva tekma pa jih čaka 3. septembra ravno proti domačinom.