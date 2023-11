Po dolgotrajnem okrevanju po operaciji kolka se je konec tedna v tekmovalni ritem vrnil slovenski reprezentant Tonček Štern in Olympiacosu pomagal do treh pomembnih zmag in preboja v skupinski del lige prvakov.

Za slovenskim odbojkarjem Tončkom Šternom so zahtevni meseci. Prvič v profesionalni karieri se je znašel v primežu težje poškodbe, ki ga je od tekem oddaljila za več kot pol leta. Bolečine v kolku so se pojavile že spomladi, ko je sicer stisnil zobe in aprila z Olympiacosom postal grški prvak. Sledila je vrnitev v domovino, kjer je slovenski reprezentančni tabor računal na njegovo izdatno pomoč v zahtevnem poletju, a so nadaljnji zdravniški pregledi pokazali, da je najboljša rešitev operacija in okrevanje.

"Pregledi so pokazali deformacijo kosti, kost je bila izbočena na glavi stegnenice in je pritiskala na ovojnico." Foto: Ana Kovač "Magnetne resonance, rentgeni, CT in vsi ostali pregledi so pokazali deformacijo kosti, kost je bila izbočena na glavi stegnenice in je pritiskala na ovojnico. Lahko da se je to dogajalo dva meseca, lahko je vse skupaj genetsko in je pritiskalo že več let, a v nekem trenutku je ovojnica počila in kost je pritiskala na kolk. Občutek je bil grozen. Zabolelo me je ob točno določenem gibu, ko sem nogo obrnil navznoter. Glede na to, da imam 27 let in je pred menoj še kar nekaj let odbojke, so zdravniki, specialisti presodili, da je najboljša rešitev čimprejšnja operacija. Moral sem se sprijazniti s tem, da je reprezentančna sezona zame končana. Po operaciji, operiral me je dr. Klemen Stražar, se je takoj začela rehabilitacija," se je v sobotnem intervjuju za Sportal v začetku septembra spominjal slovenski korektor.

Štern je pretekli konec tedna Olympiacosu pomagal na vseh treh kvalifikacijskih tekmah. Vse so dobili s 3:1 v nizih. V skupinskem delu jih čaka branilec naslova Zaksa, belgijski Roselare in turški Zirat. Foto: CEV

"Super je biti spet v akciji po toliko mesecih odsotnosti"

Še lep čas po operaciji je moral mirovati, postopoma začel s fitnesom, ključni del odbojkarskih zadolžitev skoki pa so prišli na vrsto šele jeseni. Uvodne tekme Olympiacosa v novi sezoni je, tako kot celotno reprezentančno sezono, spremljal kot gledalec, pretekli konec tedna pa je po skoraj sedmih mesecih znova igral uradne tekme. In to še kako pomembne. Grški prvak, v dresu katerega navdušuje tudi slovenski veteran Alen Pajenk (MVP lanske sezone grškega prvenstva), je odigral tri ključne kvalifikacijske dvoboje za nastop v ligi prvakov v treh dneh.

Opravili so jih z odliko. Vse tekmece Neftohimik Burgas, Prometey in Arcada Galati so premagali s 3:1 v nizih in si zagotovili vstopnico za glavni, skupni del lige prvakov. Štern je na vseh treh tekmah odigral pomembno vlogo in soigralcem do zmag na vseh tekmah pomagal z dvomestnim številom točk (14, 14, 15).

"Super je biti spet v akciji po toliko mesecih odsotnosti. V petek sem se vrnil, danes sem še bolj užival. Na pomembni tekmi smo odgovorili, ni bilo lahko. Vsi smo bili stoodstotno osredotočeni na vsako točko. Veseli smo," je Štern, ki bo v torek dopolnil 28 let, ob vrnitvi v tekmovalni ritem dejal za uradno spletno stran grškega velikana.

Ta bo v ligi prvakov igral v skupini A s trikratnim zaporednim zmagovalcem tekmovanja, poljsko Zakso, belgijskim predstavnikom Roselare in turškim klubom Zirat.

ACH Volley prihodnji teden v Italiji ACH Volley bo ligo prvakov prihodnji teden odprl z gostovanjem pri Trentinu. Foto: Aleš Oblak Skupinski del lige prvakov se bo začel 22. novembra. Slovenske barve bo zastopal ACH Volley, ki ga v skupini B čakajo italijanski Trentino (Jan Kozamernik), poljski Rzeszow (Klemen Čebulj) in francoski Tours. Slovenski prvaki bodo tekmovanje začeli 23. novembra v Italiji.

