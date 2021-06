Po uvrstitvi slovenske odbojkarske reprezentance na zaključni turnir Lige narodov, v kateri nastopa prvič, smo se o novem odbojkarskem uspehu pogovarjali s Tomijem Šmucem. Nekdanji reprezentant, pozneje trener, po novem pa športni direktor Calcit Volleyja pravi, da gre za potrditev dobrega dela kopice let, v mozaik uspeha katerega je svoj pečat vložilo večje število ljudi. Veseli ga, da je trenersko dobro vodena ekipa dozorela in postala velesila, in verjame, da v soboto v Riminiju lahko še drugič pade Poljska.

Zelo sem vesel uspeha te ekipe, ki je skupaj zelo dolgo in v katero je verjelo zelo veliko ljudi. Svojo kakovost so dokazali že na zadnjih nekaj evropskih prvenstvih. Ekipa je skozi leta rasla in nekako zdaj tudi dozorela. Pomembno pri vsem tem je tudi dobro delo zveze, vodstva in vseh trenerjev, predvsem pa seveda fantov, ki tako dolgo časa že vztrajajo. Res jim privoščim.Kratkoročno res ne gre nič. Treba je vedeti, da za reprezentanco stojijo tudi klubi, dobro delo v teh. Začetek morda sega v tiste čase, ko se je ACH odločil za vrhunsko ekipo. Ko so se pojavila sredstva, s katerimi so pripeljali najboljše fante in mladim igralcem omogočili, da so začeli trenirati z velikimi strokovnjaki. Tako je veliko pridobila tudi reprezentanca. Za ta rezultat je zaslužen ogromen krog ljudi, na čelu s predsednikom zveze Metodom Ropretom.

"Zelo sem vesel uspeha te ekipe, ki je skupaj zelo dolgo in v katero je verjelo zelo veliko ljudi. Svojo kakovost so dokazali že na zadnjih nekaj evropskih prvenstvih. Ekipa je skozi leta rasla in zdaj tudi dozorela," ob uspehu slovenskih odbojkarjev pravi nekdanji reprezentant Tomi Šmuc. Foto: Vid Ponikvar



Vrnimo se k igram slovenske reprezentance v Riminiju. Kaj pravite o predstavah na igrišču?

Slovenija ima posrečeno kombinacijo starejših igralcev z izkušnjami in mladih, ki reprezentanci dajejo energijo. Čestitke tudi trenerju, ki mu je uspelo najti pravo formulo in zelo dobro vodi ekipo skozi tekmovanje. Vodenje in homogenost ekipe sta odlična.

Ne glede na to, kdo stopi na igrišče, izkoristi svojo priložnost. Fante je res užitek gledati. Sploh zadnje tekme, na primer to z Bolgarijo, ki jih dobivajo nekako rutinirano, brez prevelikega naprezanja. Zdi se, da imajo na večini tekem stvari pod nadzorom. Veseli me, da so postali taka velesila, da lahko reprezentance, kot so Bolgarija in druge srednje uvrščene, premagujejo z lahkoto.

"Čestitke tudi trenerju, ki mu je uspelo najti pravo formulo in zelo dobro vodi ekipo skozi tekmovanje. Vodenje in homogenost ekipe sta odlična." Foto: FIVB Slovenci so pri vrhu tudi v nekaterih individualnih statističnih kategorijah.

Moram reči in pohvaliti, da vsi delujejo zelo dobro. Od kapetana Tineta Urnauta naprej. Gregor Ropret je odlično izkoristil svojo priložnost, tudi za rezerviste menim, da so pripravljeni in da bodo, če dobijo priložnost, to dobro izkoristili. Nekateri so jo že. Tudi Možič je odigral fenomenalno. Je pa pri takem uspehu nehvaležno navajati posameznike, saj je zanj pomembna vsa ekipa.

In verjetno dober ekipni duh.

Zagotovo, zelo pomemben del. Ob zmagah je lažje držati skupaj. Če bi si sledili porazi, bi bilo bistveno težje. Zdi se mi, da je ekipni duh rasel iz tekme v tekmo. Veselim se že polfinala.

V prvem delu Lige narodov v Riminiju je sodelovalo 16 reprezentanc, le najboljše štiri so se uvrstile na zaključni turnir. Polfinale bo v soboto (11.30 Brazilija - Francija, 15.00 Poljska - Slovenija), finale v nedeljo.

Fantje so v Riminju že mesec dni, za njimi je 15 tekem. Kako zahtevno je v tako napornem ritmu, povrhu vsega še v mehurčku, obdržati visoko raven igre?

Petnajst tekem v 30 dneh ni lahko. Kako težko je vse skupaj, vedo najbolje oni. Sam kot nekdanji reprezentant si tega sploh ne morem predstavljati, saj nikoli nismo imeli toliko tekem v tako kratkem obdobju. Imeli smo jih morda pet v tednu dni, a to še vedno ni številka, o kateri govorimo zdaj. Zagotovo to ne bi bilo mogoče brez homogene ekipe.

To, da je letošnja liga narodov za nekatere ogrevanje pred reprezentančnim vrhuncem, olimpijskimi igrami, ne zmanjšuje uspeha Slovencev, poudarja Šmuc. Foto: FIVB

Zaključni turnir, sprva želja, ki je s kopičenjem zmag postala cilj. Ste pred začetkom verjeli v polfinale?

Morda imamo malo prednosti - upam, da me ne bo kdo narobe razumel -, ker mi ne bomo igrali na olimpijskih igrah, ki so za večino teh reprezentanc prvi cilj leta. A to nikakor ne zmanjšuje uspeha naše reprezentance, ki je v ligi narodov želela dokazati, da si zasluži olimpijske igre. Jaz verjamem, da si jih, in upam, da jih bo v prihodnosti tudi dočakala.



Vidim pa tu jeziček na tehtnici v slovensko stran, saj druge reprezentance malo bolj taktično pristopajo k temu turnirju, ki so ga naši odbojkarji kar najbolje izkoristili in dosegli vrhunski uspeh.

Ravno to. Kako komentirate opazke, da je liga narodov za nekatere velesile le ogrevanje, priprava za reprezentančni vrhunec v Tokiu, da je niso vzeli tako resno kot Slovenci?

Treba je vedeti, da zmagovalec lige narodov prejme zelo lepo finančno denarno nagrado, če se ne motim, je v preteklosti prejel milijon ameriških dolarjev, kar je zagotovo velik motivator. Če ne bi bilo tako, nekateri ne bi sploh prišli. Turnir je res idealen za vse reprezentance, da se pripravijo na olimpijske igre, ki so, roko na srce, najvišji mogoči cilj, ki ga ekipe zasledujejo.

A ponavljam, da to ne zmanjšuje uspeha slovenske reprezentance. Verjamem, da bi naši fantje pristopili enako, tudi če bi bili uvrščeni na olimpijske igre. To je lahko le izgovor nekaterih, da morda upravičijo slabši rezultat v letošnji ligi narodov.

"Na koncu je vseeno, kdo bo stal na drugi strani. Upam, da bodo prikazali najboljšo igro. Če bodo fantje pravi, lahko premagajo tudi Poljsko, kot so jo že," je optimističen Šmuc. Foto: FIVB

Nekatere reprezentance bodo v tem specifičnem letu odigrale tri večja tekmovanja, ligo narodov, olimpijske igre in septembrsko evropsko prvenstvo, v štirih mesecih. Čeprav so olimpijske igre sanje vsakega športnika, bi lahko Tokio evropske udeleženke izčrpal pred prvenstvom stare celine. Morda voda na mlin na EP tistim, ki jih na OI ne bo, tudi Slovenije?

Čeprav našim fantom res močno privoščim olimpijske igre, menim, da bi bila tri tako velika tekmovanja za tako majhno reprezentanco, kot je slovenska, lahko preveč. Govorim z vidika poškodb. Bojim se, da bi bilo tekem preprosto preveč, da ne bi mogli zdržati, da bi lahko prihajalo do poškodb.

Na koncu lahko rečemo, da je letošnje tekmovalno leto za Slovence idealno. So najvišje uvrščeni na svetovni lestvici v zgodovini, odlično pripravljeni, uigrani. Fantje bodo igrali polfinale lige narodov, poleti jim bo nekaj počitka prišlo zelo prav, nato pa novo evropsko prvenstvo, na katerem pričakujem še en vrhunski rezultat.

Polfinale proti Poljakom. V predtekmovanju proti Sloveniji, ki je zmagala s 3:1, niso nastopili v najmočnejši postavi. Kaj napovedujete?

Moramo vedeti, da gre za ekipe, ki so v samem vrhu svetovne odbojke. Verjamem, da bo želja fantov po končni zmagi res velika. Upam, da bodo šli korak po korak, najprej Poljska, pa potem naprej. Da bodo prikazali najboljšo igro. Na koncu je vseeno, kdo bo stal na drugi strani. Če bodo fantje pravi, lahko premagajo tudi Poljsko, kot so jo že.